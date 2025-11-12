Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Новий парламент Нідерландів офіційно приступив до роботи

12 листопада 2025, 20:57
Новий парламент Нідерландів офіційно приступив до роботи
Фото: з вільних джерел
150 депутатів нового скликання склали присягу на першому засіданні парламенту.

12 листопада, у Нідерландах офіційно почав роботу новий парламент, обраний на виборах 29 жовтня. 

Про це повідомляє нідерландський телеканал NOS.

12 листопада на першому засіданні 150 депутатів нового складу склали присягу. Серед них 55 – новообрані, решта – переобрані парламентарі.

Новий склад парламенту відзначається рекордною кількістю жінок-депутаток – 65 із 150, а один із членів парламенту ідентифікує себе як небінарна особа. Також середній вік депутатів став трохи меншим – 44 роки проти 45 у попередньому скликанні.

Наймолодшій депутатці – 27 років, а найстаршому – 73, і він склав присягу вже вдев’ятнадцяте.

Це скликання демонструє зростання різноманітності та оновлення політичного складу, відображаючи сучасні тенденції нідерландського суспільства.

 

