Новий парламент Нідерландів офіційно приступив до роботи

150 депутатів нового скликання склали присягу на першому засіданні парламенту.

12 листопада, у Нідерландах офіційно почав роботу новий парламент, обраний на виборах 29 жовтня.

Про це повідомляє нідерландський телеканал NOS.

12 листопада на першому засіданні 150 депутатів нового складу склали присягу. Серед них 55 – новообрані, решта – переобрані парламентарі.

Новий склад парламенту відзначається рекордною кількістю жінок-депутаток – 65 із 150, а один із членів парламенту ідентифікує себе як небінарна особа. Також середній вік депутатів став трохи меншим – 44 роки проти 45 у попередньому скликанні.

Наймолодшій депутатці – 27 років, а найстаршому – 73, і він склав присягу вже вдев’ятнадцяте.

Це скликання демонструє зростання різноманітності та оновлення політичного складу, відображаючи сучасні тенденції нідерландського суспільства.