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Сьогодні Радбез ООН розглядатиме загрозу теракту на ЗАЕС та наслідки підриву Каховської ГЕС

23 червня 2023, 10:43
Сьогодні Радбез ООН розглядатиме загрозу теракту на ЗАЕС та наслідки підриву Каховської ГЕС
Фото: Укрінформ
Збори ініціювали Сполучені Штати Америки та Албанія.

У п'ятницю, 23 червня, Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй під час чергового засідання обговорить загрозу теракту на Запорізькій АЕС та наслідки підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомляє Укрінформ.

Відомо, що від ООН виступить заступниця Генерального секретаря з політичних питань Розмарі Дікарло. Вона надасть оновлену інформацію щодо безпекової та гуманітарної ситуації в Україні.

У розкладі засідань Радбезу питання назвали "підтримання миру та безпеки України". Зустріч розпочнеться о 10:00 за східноамериканським часом (17:00 за Києвом).

Напередодні президент Зеленський заявляв, що росія хоче підірвати Запорізьку атомну електростанцію для дестабілізації в Україні, а також для того, аби світ тиснув на Київ, вимагаючи зупинити конфлікт.

 

терактиРадбез ООНКаховська ГЕСвійна в Україніросія окупанти

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