Сотні населених пунктів в Україні без світла через негоду – "Укренерго"
Дефіциту в енергосистемі України станом на 22 лютого немає. Проте в деяких областях є перебої з електроенергією.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Ліміти споживання області не отримували.
"Через пошкодження мереж операторів системи розподілу, спричинені несприятливими погодними умовами,, без електропостачання залишаються 137 населених пунктів у Київській, Житомирській, Волинській, Чернівецькій, Хмельницькій та Тернопільській областях. Ремонтні роботи тривають", - йдеться в повідомленні.
В Одесі та Одеському районі залишаються мережеві обмеження через пошкодження обладнання на підстанціях НЕК "Укренерго" внаслідок попередніх ракетних ударів та атак дронами. У регіоні вимушено застосовуються графіки погодинних відключень для уникнення перевантаження обладнання, що залишається в роботі.