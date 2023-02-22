Сотні населених пунктів в Україні без світла через негоду – "Укренерго"

Попри відсутність дефіциту в енергосистемі України у деяких областях є перебої з електроенергією. Причина- шквальний вітер.

Дефіциту в енергосистемі України станом на 22 лютого немає. Проте в деяких областях є перебої з електроенергією.



Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Ліміти споживання області не отримували.



"Через пошкодження мереж операторів системи розподілу, спричинені несприятливими погодними умовами,, без електропостачання залишаються 137 населених пунктів у Київській, Житомирській, Волинській, Чернівецькій, Хмельницькій та Тернопільській областях. Ремонтні роботи тривають", - йдеться в повідомленні.

При зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

В Одесі та Одеському районі залишаються мережеві обмеження через пошкодження обладнання на підстанціях НЕК "Укренерго" внаслідок попередніх ракетних ударів та атак дронами. У регіоні вимушено застосовуються графіки погодинних відключень для уникнення перевантаження обладнання, що залишається в роботі.