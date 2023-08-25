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ПОЛІТИКА

Союзники України стурбовані тим, що війна переростає в тривалу боротьбу, яка може зміцнити руку путіна – Bloomberg

25 серпня 2023, 20:10
Союзники України стурбовані тим, що війна переростає в тривалу боротьбу, яка може зміцнити руку путіна – Bloomberg
Колаж "Сегодня"
У Республіканській партії "зростає ворожість" щодо відправки зброї Україні.

Союзники України занепокоєні тим, що війна перетворюється на тривалу боротьбу. За більш ніж два місяці контрнаступу Києву поки що вдалося досягти лише тактичних успіхів проти добре окопаних російських сил. Вікно для подальших масштабних дій звужується з наближенням осінньої вологої і холодної погоди.

Про це пише Bloomberg.

Україна і її союзники обіцяють продовжувати боротьбу стільки, скільки буде потрібно, але офіційні особи визнають, що повторити рівень масової підтримки, який зробив можливим нинішній наступ, буде дуже складно. Зокрема, запаси боєприпасів виснажуються, а виробництво в США і Європі не буде нарощуватися до кінця 2024 року. Винищувачі F-16, ймовірно, також не прибудуть до наступного року.

Деякі з прихильників України все ще бачать шанс, що її війська прорвуть російську оборону цього року, перш ніж настане волога холодна погода, яка ускладнить операції у степах. За 18 місяців конфлікту Україна кілька разів перевершила очікування; при цьому кремль так і не досягнув жодної зі своїх початкових цілей.

Але в міру того, як наступ продовжується, продовження допомоги стає все складнішим з політичної точки зору для США. Очікується, що боротьба за ухвалення наступного законопроекту про фінансування України в Конгресі цієї осені буде найжорсткішою, а дебати кандидатів у президенти від Республіканської партії, що відбулися цього тижня, підкреслили зростаючу ворожість у партії до відправки зброї та допомоги Києву.

Європейські чиновники занепокоєні тим, що президент Джо Байден може врешті-решт спробувати підштовхнути Україну до переговорів (за відсутності значного прогресу на полі бою), оскільки наступного року передвиборча кампанія буде загострюватися.

Продовження підтримки України з боку США залишається вкрай важливим, оскільки Європа не має достатнього військового потенціалу для того, щоб достатньою мірою підтримати сили Києва, кажуть джерела Bloomberg. Адміністрація Байдена неодноразово заявляла, що підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, і поступово збільшує кількість зброї, яку вона надає Києву.

"Якщо бойові дії зайдуть у глухий кут взимку, це буде дійсно великою проблемою, виникне втома від війни", – сказала Саманта де Бендерн, асоційований науковий співробітник Королівського інституту міжнародних відносин. – "США будуть все менше і менше цікавитися тим, що відбувається в Україні, і європейцям буде все важче і важче переконувати американців, що Україна – це американська проблема".

ЄСвійнаПутінконтрнаступ

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