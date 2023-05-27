Спецпосланець Китаю завершив "мирне" турне

Спецпредставник уряду Китаю Лі Хуей заявив, що країна готова посилити обміни та діалог з усіма сторонами, включаючи росію.

Лі Хуей завершив свою місію поїздкою до москви, під час якої у Міністерстві закордонних справ росії обговорили перспективи політичного врегулювання війни в Україні.

Про це пише МЗС КНР.

В москві Лі Хуей обмінявся думками щодо політичного врегулювання української кризи з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим та його заступниками Андрієм Руденком і Михайлом Галузіним.

"На основі документа Позиція Китаю щодо політичного врегулювання "української кризи". Китай готовий посилити обміни та діалог з усіма сторонами, включаючи Росію, і докласти зусиль для політичного врегулювання української кризи", - заявив Лі Хуей.

Він додав, що в питанні "української кризи" Китай завжди дотримувався цілей і принципів Статуту ООН, об’єктивної та справедливої ​​позиції і завжди твердо стояв на боці миру та діалогу.

Російська сторона подякувала Китаю за сприяння мирному врегулюванню "кризи в Україні" і заявила, що надалі дотримуватиметься напрямку її політичного врегулювання та продовжить зміцнювати комунікацію і координацію з Китаєм.