Спецслужби Молдови затримали агентів, які готували держпереворот

Шпигунство здійснювалося іноземною агентурною мережею, куди входили громадяни Молдови. Про яку саме державу йде мова, Служба інформації та безпеки, яка розслідує цю справу спільно з прокуратурою, не уточнила.

У Молдові викрили мережу агентів "іншої держави", які займалися шпигунством, дестабілізацією ситуації в країні та підготовкою перевороту.



Про це повідомляє News Maker.

У рамках розслідування слідство виявило п'ятьох громадян Молдови, з яких двох заарештували ще в грудні 2022 року, ще троє отримали статус підозрюваних. Їх завербували спецслужби іншої держави, щоб ті насильницьким шляхом допомагали дестабілізувати обстановку та змінити конституційний лад. Крім того, у рамках цієї справи спецслужби виявили громадян іншої держави, які займалися шпигунством та фінансували людей із Молдови.

Розслідування розпочалося у 2020 році та зафіксувало як заплановані дії, так і вже частково виконані. Йдеться про грошові перекази, провокування міжетнічної ненависті, нетерпимості до деяких категорій громадян, найм людей, схильних до насильства, для участі у протестах.

Згідно з Кримінальним кодексом Молдови, за зраду Батьківщині та шпигунство загрожує від 12 до 20 років позбавлення волі.