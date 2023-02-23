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Спецслужби Молдови затримали агентів, які готували держпереворот

23 лютого 2023, 16:45
Спецслужби Молдови затримали агентів, які готували держпереворот
Фото: ria.ru
Шпигунство здійснювалося іноземною агентурною мережею, куди входили громадяни Молдови. Про яку саме державу йде мова, Служба інформації та безпеки, яка розслідує цю справу спільно з прокуратурою, не уточнила.

У Молдові викрили мережу агентів "іншої держави", які займалися шпигунством, дестабілізацією ситуації в країні та підготовкою перевороту.

Про це повідомляє News Maker.

У рамках розслідування слідство виявило п'ятьох громадян Молдови, з яких двох заарештували ще в грудні 2022 року, ще троє отримали статус підозрюваних. Їх завербували спецслужби іншої держави, щоб ті насильницьким шляхом допомагали дестабілізувати обстановку та змінити конституційний лад. Крім того, у рамках цієї справи спецслужби виявили громадян іншої держави, які займалися шпигунством та фінансували людей із Молдови.

Розслідування розпочалося у 2020 році та зафіксувало як заплановані дії, так і вже частково виконані. Йдеться про грошові перекази, провокування міжетнічної ненависті, нетерпимості до деяких категорій громадян, найм людей, схильних до насильства, для участі у протестах.

Згідно з Кримінальним кодексом Молдови, за зраду Батьківщині та шпигунство загрожує від 12 до 20 років позбавлення волі. 

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