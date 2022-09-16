Сполучені штати висловлюють розчарування впливом санкцій на економіку рф

Високопоставлені американські чиновники розчаровані тим, що санкції поки що не мали значного впливу на російську економіку, і тепер прогнозують, що найсуворіші наслідки, ймовірно, не виявлять себе раніше початку наступного року.

Про це повідомляє CNN.

Телеканал нагадує про сподівання, що санкції швидко задушать російську військову машину, що ускладнить Кремлю підтримку його зусиль на полі бою — і, можливо, навіть налаштує громадську думку проти вторгнення.

Але російська економіка виявилася набагато стійкішою, ніж очікували багато високопосадовців адміністрації Байдена в лютому, коли карали країну-агресора, головним чином завдяки рекордним доходам, які вона отримала навесні та влітку від різкого зростання цін на енергоносії. Згідно з даними Фінського центру досліджень енергетики та чистого повітря, за перші 100 днів війни росія заробила рекордні 93 мільярди євро, експортуючи нафту, газ і вугілля.

Економіка росії скоротилася приблизно на 4% з квітня по червень порівняно з тим же періодом минулого року. Але це далеко не 15% падіння, яке деякі очікували на початку року.

"Ми очікували, що такі речі, як SWIFT і всі блокуючі санкції проти російських банків, повністю зруйнують російську економіку, і що, по суті, до вересня ми матимемо справу з економічно набагато більш ослабленою росією", - сказав один високопоставлений чиновник США, маючи на увазі рішення США та Європи відключити деякі російські банки від міжнародної банківської системи SWIFT.

Інший високопоставлений чиновник США зазначив, що багато хто в адміністрації сподівався побачити, що російська економіка зараз страждатиме ще більше, враховуючи безпрецедентну суворість скоординованих західних санкцій.

Однак ще один чиновник адміністрації заявив, що ті, хто розробляв санкції за кілька місяців до війни, завжди вважали, що найсильніші наслідки не обов’язково будуть негайними.

"Я думаю, що з самого початку у нас була думка, що коли росія вторглася в Україну і ми запровадили санкції, це, швидше за все, буде середньостроковим та довгостроковим режимом санкцій", — сказав чиновник. . "Це тому, що ми хотіли продовжувати тиск на росію в довгостроковій перспективі, оскільки вона вела війну проти України, і ми хотіли погіршити економічні та промислові можливості росії. Тому ми завжди розглядали це як довгострокову гру", - додав він.

Нагадаємо, 15 вересня Мінфін США оголосив додаткові санкції проти росії у сфері передових технологій, заборонивши продаж чи будь-яке надання особам з рф послуг у сфері квантових обчислень.

Раніше повідомлялось, що США вводитимуть санкції за використання російської платіжної системи "Мир".