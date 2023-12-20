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Справа про арешт російських активів: США шукають способи конфіскувати їх для України – Financial Times

20 грудня 2023, 13:33
Справа про арешт російських активів: США шукають способи конфіскувати їх для України – Financial Times
Фото: з вільного доступу
В G7 вважають, що цей крок буде вважатися законною відповіддю на вторгнення росії в Україну, якщо його здійснять держави, "постраждалі" від її агресії.

Про це йдеться в матеріалі  Financial Times.

Після того як росія піддалася безпрецедентному набору санкцій після повномасштабного вторгнення на Україну, країни-союзники G7 розглядають можливість ще більш радикального кроку - конфіскувати заморожені активи москви.

Західні країни та США вивчають можливість виправдати арешт заморожених активів російського центрального банку та використовувати їх для фінансування Києва. 

Ця ідея стала особливо актуальною в останні тижні, оскільки США і ЄС ніяк не можуть схвалити нові пакети фінансування для України на десятки мільярдів доларів.

Згідно з документом Європейської комісії, з яким ознайомилось видання Financial Times, в минулому році в країнах G7, ЄС і Австралії було заморожено близько 260 млрд євро активів центральних банків росії.

Більша частина цих активів - близько 210 млрд євро - зберігається в ЄС, включаючи готівку і державні облігації. Ще частина активів - порядка 191 млрд євро - зберігається в Euroclear - центральному депозитарії цінних паперів зі штаб-квартирою в Бельгії. 

Франція іммобілізувала другу за величиною суму - близько 19 млрд євро. Інші країни тримають набагато менше.
За словами джерел, США заморозили лише невелику суму російських державних активів: близько 5 млрд доларів.

Вашингтон публічно не підтримував конфіскацію заморожених активів, але приватно погоджується на це. В одному з недавніх дискусійних документів G7, вона була названа "контрзаходом", дозволеним міжнародним правом, що "спонукатиме росію припинити свою агресію".

"Згідно з документом, такий крок буде вважатися законною відповіддю на незаконне вторгнення рф в Україну, якщо його здійснять держави, "постраждалі" і "особливо постраждалі" від її агресії. До них можуть належати союзники України, які фінансували її економіку та збройні сили під час війни", - пише видання. 

Американські чиновники припустили, що конфісковані активи можуть бути виділені Україні траншами, наприклад, через Світовий банк або Європейський банк реконструкції та розвитку. Це розглядається як "аванс" в рахунок компенсації Україні, яку росія в кінцевому підсумку повинна буде виплатити відповідно до міжнародного права за свою агресію.

Ідея конфіскації російських суверенних активів юридично небезпечна. Активи центральних банків захищені звичайним міжнародним правом, і дії, що ставлять під сумнів цей принцип, матимуть серйозні наслідки для фінансової системи.

Але захисники цієї позиції стверджують, що в даному випадку така конфіскація може бути виправдана міжнародним правом як справедливий засіб, щоб змусити росію виплатити Україні компенсацію за завдані війною збитки.

Водночас противники цієї ідеї побоюються, що такий крок завдасть шкоди міжнародному порядку, заснованому на правилах, і підірве довіру, яку країни демонструють, розміщуючи резерви в інших державах.

"Останній аргумент має значну вагу серед деяких країн-членів ЄС та Європейського центрального банку. Конфіскація російських активів, на думку деяких, перейшла б межу, показавши таким країнам, як Китай або Саудівська Аравія, що суверенні активи, що зберігаються в Євро або доларах, не завжди можуть бути в безпеці", - йдеться в матеріалі.

Європейські чиновники побоюються можливих заходів у відповідь. Один з них зазначив, що в порівнянні з ними США володіють лише дуже невеликою кількістю активів російських центральних банків. "З точки зору ЄС, ми втрачаємо набагато більше", - сказав чиновник.

Замість того, щоб заарештовувати самі активи, ЄС розробляє план отримання прибутку, який Euroclear отримує від зберігання російських активів. Однак ці пропозиції виявилися суперечливими, і деякі країни побоюються наслідків навіть такого обмеженого кроку.

 
арештактиви росії

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