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ПОЛІТИКА

Глава МЗС Польщі : російські гроші в ЄС краще витрачати на захист України, а не на її відбудову

18 березня 2024, 20:24
Глава МЗС Польщі : російські гроші в ЄС краще витрачати на захист України, а не на її відбудову
Фото: polradio.pl
Очільник МЗС також привітав той факт, що ЄС прийняв рішення про виділення додаткових 5 мільярдів євро на підтримку України.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що краще, щоб російські гроші в ЄС пішли на захист України, а не на її відбудову.

Про це він заявив після засідання Ради ЄС у Брюсселі, повідомляє RMF FM.

"Ми отримали політичне рішення, хоча ще не юридичне, що відсотки з капіталу (російського капіталу, який був заморожений країнами ЄС, – ред.) будуть використані на користь України", – заявив польський міністр.

"Особисто я хотів би піти далі. Я вважаю, що агресор повинен заплатити за наслідки своєї агресії. Оскільки ми вже знаємо, що росія не отримає цих грошей, поки не виплатить репарації Україні, то краще спрямувати їх на запобігання наслідкам агресії, на захист України, а не лише на її відбудову", – підкреслив Сікорський.

Очільник МЗС також привітав той факт, що ЄС прийняв рішення про виділення додаткових 5 мільярдів євро на підтримку України в рамках ініціативи Європейського фонду миру (ЄФМ).

"Це означає, що те, що країни дають Україні, буде повернуто, а ті, хто не дають Україні – будуть робити внески (до Європейського фонду миру). Тобто, ніхто в Європі – окрім однієї країни (Угорщини) – не залишиться поза схемою". – пояснив Сікорський.

Уже в липні Україна може отримати 2-3 мільярда доларів з прибутку від заморожених російських активів у бельгійській фінансовій компанії Euroclear.

ЄСПольщаактиви росії

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