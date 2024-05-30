США бойкотуватимуть вшанування в ООН лідера Ірану, який загинув у авіакатастрофі

Раніше США висловили офіційні співчуття.

Сполучені Штати у четвер бойкотуватимуть вшанування пам’яті президента Ірану Ебрагіма Раїсі, який загинув під час аварії гелікоптера.

Про це пише Reuters із посиланням на джерело в адміністрації Байдена.

Генеральна Асамблея ООН зі 193 членів традиційно збирається, щоб віддати данину пам’яті будь-якому світовому лідеру, який був чинним главою держави на момент своєї смерті. На триб’юті прозвучать промови про Раїсі.

"Ми не будемо відвідувати цей захід у будь-якій якості", — сказав Reuters американський чиновник на умовах анонімності.

Раїсі, прихильник жорсткої лінії, якого вважали потенційним наступником верховного лідера аятолли Алі Хаменеї, загинув, коли його гелікоптер впав у погану погоду в горах поблизу кордону з Азербайджаном 19 травня.

"Організація Об’єднаних Націй повинна підтримувати народ Ірану, а не вшановувати пам’ять про його гнобителя, який тривав кілька десятиліть. Раїсі був причетний до численних жахливих порушень прав людини, включаючи позасудові вбивства тисяч політичних в’язнів у 1988 році", — пояснив співрозмовник.

Під час правління Раїсі відбулися також деякі з найгірших порушень прав людини, особливо стосовно жінок і дівчат Ірану.

20 травня Рада безпеки ООН хвилиною мовчання вшанувала пам’ять жертв аварії вертольота. Заступник посла США в ООН Роберт Вуд неохоче підвівся разом зі своїми 14 колегами.

Сполучені Штати висловили “офіційні співчуття” у зв’язку зі смертю Раїсі, заявив Державний департамент 20 травня. Представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі того дня сказав: "Без сумніву, це була людина, на руках якої було багато крові".

Деякі члени Конгресу від Республіканської партії різко критикували адміністрацію президента США Джо Байдена за те, що вона висловила співчуття Ірану.