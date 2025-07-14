США готуються до радикальних кроків у відповідь на російську агресію — сенатор Грем

Трамп вирішив озброїти Україну до зубів.

США наближаються до критичного моменту у протистоянні з російською агресією.

Про це заявив американський сенатор Ліндсі Грем в інтерв’ю для CBS News.

За його словами, Сполучені Штати більше не обмежуватимуться лише заявами, і готуються до жорстких економічних і політичних кроків не лише проти росії, але й проти держав, які прямо чи опосередковано фінансують її війну проти України.

Сенатор зазначив, що колишній президент Дональд Трамп упродовж останніх місяців намагався переконати володимира путіна перейти до дипломатії, однак ці зусилля не мали результату. У зв’язку з цим США мають намір активізувати економічний тиск.

"Президент Трамп отримує в руки важіль – санкційну “кувалду”. Вона дозволить тиснути не лише на путіна, а й на тих, хто наповнює його воєнну скарбницю — Китай, Індію, Бразилію. Вони продовжують скуповувати російську нафту й інші ресурси, за які путін фінансує війну", — заявив Грем.

За його словами, у Сенаті вже ініційовано пакет законопроєктів, який дозволить вводити мита до 500% на імпорт з країн, що підтримують агресора. При цьому президент США отримає широкі повноваження варіювати ці ставки — від нуля до максимуму.

"Ми йдемо за всіма, хто допомагає російському ВПК. Це справжня економічна зброя", — наголосив він.

Окрему увагу сенатор приділив питанню заморожених російських активів. У Європі, за його словами, наразі перебуває близько 300 мільярдів доларів, ще 5 мільярдів — у США. Грем очікує, що найближчим часом буде ухвалено рішення про їх конфіскацію для потреб України.

"Не хочу випереджати президента, але зверніть увагу на новини щодо заарештованих активів. Європа хоче обмежити відсотки, які підуть Україні, але Мінфін США наполягає на рішучіших кроках", — сказав він.

Посилаючись на дані розвідки, сенатор застеріг, що до зими росія може отримати семикратну перевагу в артилерії, а до 2026 року — розширити зону окупації. У зв’язку з цим, наголосив він, постачання зброї Україні потрібно терміново прискорити, навіть якщо нове фінансування ще не затверджене Конгресом.

"Ми готуємо план: США продаватимуть озброєння союзникам у Європі, а ті передаватимуть його Україні. путін прорахувався — Захід не втомився, а мобілізується", — зазначив Грем.

Сенатор також анонсував потужний санкційний тиск проти держав, які торгують із росією.

"Китай, Індія, Бразилія — або ви з Америкою, або з агресором. І цей вибір доведеться зробити вже скоро. Ми побачимо новий рівень підтримки України. А путін зрозуміє: гра з Трампом закінчилась — далі буде лише сила", — підсумував Грем.

Очікується, що впродовж найближчих днів буде оголошено про нові санкції, мита та збройну допомогу Україні — у рекордних обсягах.

"Я очікую, що найближчими днями ми побачимо рекордний потік зброї для України. Що президент Трамп запровадить тарифи й санкції, яких раніше не було. Що Європа зробить рішучий внесок. путін прорахувався. Його намагання грати з Трампом обернуться проти нього. А ті, хто допомагає агресору, як Китай, більше не залишаться безкарними", — наголосив сенатор.