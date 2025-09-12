США і Китай активізують переговори перед самітом Трампа і Сі – Bloomberg

Аналітики вважають, що головне завдання — досягти прогресу щодо угоди, яка передбачатиме зобов’язання Китаю щодо закупівель в обмін на зниження американських тарифів.

Сполучені Штати та Китай посилюють дипломатичні контакти у рамках підготовки до потенційної зустрічі президентів Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна.

Про це повідомляє Bloomberg.

Наступного тижня міністр фінансів США Скотт Бессент зустрінеться у Мадриді з віцепрем’єром Державної Ради Китаю Хе Ліфеном для обговорення торговельних, економічних та національних безпекових питань. Під час переговорів також розглядатиметься статус соцмережі TikTok та заходи з протидії відмиванню коштів.

Економічні переговори проходять на тлі активних дипломатичних контактів між Вашингтоном і Пекіном цього тижня, що прокладає шлях до першої особистої зустрічі лідерів двох країн з початку другої президентської каденції Трампа. Провідні представники оборонних і зовнішньополітичних відомств провели «відверті та конструктивні» розмови, які можуть полегшити організацію саміту наприкінці жовтня в Китаї, зазначив старший аналітик Eurasia Group Джеремі Чан.

Аналітики вважають, що головне завдання — досягти прогресу щодо угоди, яка передбачатиме зобов’язання Китаю щодо закупівель в обмін на зниження американських тарифів. Хоча негайних проривів очікувати не варто, зустріч у Мадриді може продемонструвати ознаки руху до домовленостей.

Водночас ризик нової економічної війни між двома найбільшими економіками світу залишається високим. Термін для купівлі китайської компанії ByteDance (власник TikTok) спливає 17 вересня, а 90-денне тарифне перемир’я між США та Китаєм завершується на початку листопада.

Bloomberg наголошує, що позиція Трампа залишається жорсткою: він готовий запровадити нові тарифи проти Китаю за підтримку росії, що може ускладнити зусилля щодо досягнення ширшої торговельної угоди та підірвати дипломатичний прогрес.

Нагадаємо, адміністрація США чинитиме тиск на країни Великої сімки, для запровадження високих тарифів для Індії та Китаю через купівлю російської нафти. Таким чином президент Дональд Трамп сподівається змусити росію до мирних переговорів з Україною.