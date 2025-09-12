Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

США і Китай активізують переговори перед самітом Трампа і Сі – Bloomberg

12 вересня 2025, 10:31
США і Китай активізують переговори перед самітом Трампа і Сі – Bloomberg
США
Аналітики вважають, що головне завдання — досягти прогресу щодо угоди, яка передбачатиме зобов’язання Китаю щодо закупівель в обмін на зниження американських тарифів.

Сполучені Штати та Китай посилюють дипломатичні контакти у рамках підготовки до потенційної зустрічі президентів Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна.

Про це повідомляє Bloomberg.

Наступного тижня міністр фінансів США Скотт Бессент зустрінеться у Мадриді з віцепрем’єром Державної Ради Китаю Хе Ліфеном для обговорення торговельних, економічних та національних безпекових питань. Під час переговорів також розглядатиметься статус соцмережі TikTok та заходи з протидії відмиванню коштів.

Економічні переговори проходять на тлі активних дипломатичних контактів між Вашингтоном і Пекіном цього тижня, що прокладає шлях до першої особистої зустрічі лідерів двох країн з початку другої президентської каденції Трампа. Провідні представники оборонних і зовнішньополітичних відомств провели «відверті та конструктивні» розмови, які можуть полегшити організацію саміту наприкінці жовтня в Китаї, зазначив старший аналітик Eurasia Group Джеремі Чан.

Аналітики вважають, що головне завдання — досягти прогресу щодо угоди, яка передбачатиме зобов’язання Китаю щодо закупівель в обмін на зниження американських тарифів. Хоча негайних проривів очікувати не варто, зустріч у Мадриді може продемонструвати ознаки руху до домовленостей.

Водночас ризик нової економічної війни між двома найбільшими економіками світу залишається високим. Термін для купівлі китайської компанії ByteDance (власник TikTok) спливає 17 вересня, а 90-денне тарифне перемир’я між США та Китаєм завершується на початку листопада.

Bloomberg наголошує, що позиція Трампа залишається жорсткою: він готовий запровадити нові тарифи проти Китаю за підтримку росії, що може ускладнити зусилля щодо досягнення ширшої торговельної угоди та підірвати дипломатичний прогрес.

Нагадаємо, адміністрація США чинитиме тиск на країни Великої сімки, для запровадження високих тарифів для Індії та Китаю через купівлю російської нафти. Таким чином президент Дональд Трамп сподівається змусити росію до мирних переговорів з Україною.

СШАКитайтарифипереговори

Останні матеріали

Без ілюзій. Що насправді може зробити Коаліція охочих в Україні? – Микола Бєлєсков
Політика
Без ілюзій. Що насправді може зробити Коаліція охочих в Україні? – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 12 вересня 2025, 09:27
Дрони над Польщею – це більше, ніж тест НАТО. кремль готується до ширшої війни – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Дрони над Польщею – це більше, ніж тест НАТО. кремль готується до ширшої війни – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 11 вересня 2025, 13:23
Країни НАТО зазнали поразки. Вони не підготувалися і не розуміють своїх національних інтересів – Філліпс О'Брайен
Політика
Країни НАТО зазнали поразки. Вони не підготувалися і не розуміють своїх національних інтересів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 вересня 2025, 10:52
Популізм у стилі Трампа набирає обертів у Європі. Виборці відкидають нігілізм істеблішменту – Wall Street Journal
Політика
Популізм у стилі Трампа набирає обертів у Європі. Виборці відкидають нігілізм істеблішменту – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 вересня 2025, 07:55
Борис Джонсон звертався до Маска від імені Лєбєдєва. Чи зловживав колишній прем'єр Британії своїм офісом – The Guardian
Політика
Борис Джонсон звертався до Маска від імені Лєбєдєва. Чи зловживав колишній прем'єр Британії своїм офісом – The Guardian
Переклад iPress – 10 вересня 2025, 15:05
Атака російських дронів на Польщу. росія тестує НАТО, Китай споглядає з-за плеча
Політика
Атака російських дронів на Польщу. росія тестує НАТО, Китай споглядає з-за плеча
Переклад iPress – 10 вересня 2025, 11:49
Огляд глобальних конфліктів. Велике
Огляд глобальних конфліктів. Велике "ні" путіна переговорам з Україною – Мік Раян
Переклад iPress – 10 вересня 2025, 00:05
План Пентагону ставить у пріоритет захист кордонів, а не китайську загрозу. Союзники стурбовані – Politico
Політика
План Пентагону ставить у пріоритет захист кордонів, а не китайську загрозу. Союзники стурбовані – Politico
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 14:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється