ПОЛІТИКА

США пропонують G7 запровадити високі тарифи для Індії та Китаю за купівлю російської нафти – FT

12 вересня 2025, 09:19
Міністри фінансів провідних економік G7 обговорять пропозицію США щодо тарифів для Індії і Китаю, які продовжують купувати нафту у росії.

Адміністрація США чинитиме тиск на країни Великої сімки, для запровадження високих тарифів для Індії та Китаю через купівлю російської нафти. Таким чином президент Дональд Трамп сподівається змусити росію до мирних переговорів з Україною.

Про це пише Financial Times із посиланням на чотири джерела.

Зазначається, що у п'ятницю під час відеоконференції міністри фінансів провідних економік G7 обговорять пропозицію США щодо низки нових заходів у зв'язку з тим, що Дональд Трамп хоче активізувати свої зусилля з укладення мирної угоди в Україні.

Також цього тижня Трамп закликав ЄС запровадити до 100 % мита для Китаю та Індії, а зараз він хоче залучаючи до цього союзників по G7.

"Китайські та індійські закупівлі російської нафти фінансують військову машину путіна і продовжують безглузде вбивство українського народу", - заявив представник Міністерства фінансів США.

Речник відмовився назвати цифру запланованих тарифів, але джерела видання, знайомі з ситуацією, кажуть, що США запропонували від 50 до 100 відсотків.

Тим часом у Брюсселі сподіваються переконати США, що вони можуть досягти аналогічного тиску за допомогою інших заходів, таких як посилення санкцій проти російських виробників енергоносіїв і перенесення на 2027 рік крайнього терміну, коли країни-члени ЄС припинять купувати російську нафту і газ.

За словами трьох європейських чиновників, це вимагатиме від Трампа тиску на Угорщину і Словаччину, які продовжують купувати російську нафту через трубопроводи і в минулому накладали вето на жорсткіші санкції ЄС.

ЄС вже обговорює, чи вводити санкції проти Китаю за купівлю дешевих російських нафти і газу.

Водночас, ЄС все ще купує близько п'ятої частини свого газу в росії.

Більше публікацій

