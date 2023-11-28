США і Німеччина неохоче підтримують швидкий вступ України в НАТО – Euractiv

У союзників НАТО залишаються ті ж розбіжності щодо швидкого вступу України до Альянсу, що й на літньому саміті у Вільнюсі, оскільки Німеччина і США наполягають на тому, щоб процес визначався умовами, а не політичними міркуваннями.

Про це пише Euractiv, посилаючись на кількох дипломатів НАТО.

Країни-члени НАТО не дійшли згоди щодо того, чи є реформи з річної програми - умовами, за яких Україна може вступити до НАТО, чи вони є інструментом для наближення країни до Альянсу, пише видання.

Один з дипломатів розказав, що коли умови щодо виконання реформ, які НАТО погодить з Україною, будуть виконані, можна буде обговорювати питання про членство.

Ще один співрозмовник видання заявив, що програма реформ не містить переліку умов, а є "дороговказом" чи "інструментом" для відстеження прогресу та інформування лідерів країн НАТО.

В публікації, опис сфер реформ, як правило, залишає членам НАТО простір для маневру, адже вони не прив'язані до суворої оцінки прогресу, а радше висловлюють свою політичну думку.

З меншою кількістю деталей для перевірки виконання умов також виникає ризик, що реформи ніколи не будуть достатніми, і це ускладнить надання "зеленого світла" для вступу, - йдеться в статті.

"Зрештою, це залишається політичним рішенням", – сказав третій дипломат НАТО і навів приклад затримки Туреччини та Угорщини з ратифікацією заявки Швеції на вступ до НАТО через національні інтереси.

Ще один дипломат НАТО сказав, що навіть якби війна з росією закінчилася завтра, і Україна виконала всі умови, перелічені в плані реформ - члени НАТО все одно повинні були б дати згоду на запрошення, а це може бути важким процесом.

Ймовірно, завтра, 29 листопада, НАТО і Україна підпишуть список реформ, які Київ має виконати для майбутнього вступу до НАТО.

"Цей крок має дати Києву поштовх до реформування збройних сил та інших сфер безпеки, а також надати контрольний список, який зможуть відстежувати члени НАТО. Документ не буде публічним", - пишуть журналісти Euractiv.

На думку чотирьох дипломатів НАТО, процес річної програми умов є менш суворим, ніж План дій щодо членства в НАТО, якого має дотримуватися будь-який кандидат на членство в НАТО.

На відміну від попередніх планів реформ, український річний план набагато коротший і менш детальний: 10 сторінок замість 300, перерахування пріоритетних сфер, а не контрольний список - це дуже ускладнювало демонстрацію успіхів України.

Тобто Україні буде легше продемонструвати досягнення до Вашингтонського саміту НАТО наступного літа.

Серед реформ – забезпечення цивільного контролю над збройними силами, розробка національної стратегії оборони і безпеки, робота над оперативною сумісністю збройних сил з військами країн-членів НАТО, антикорупційні реформи і зміни судової системи.

За інформацією Euractiv, захист національних меншин теє включений до реформ.

В той же час Єнс Столтенберг згадав про рішення, ухвалені на саміті у Вільнюсі і заявив, що Україна зараз ближче до НАТО.