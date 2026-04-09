США ігнорують допомогу росії Ірану – Зеленський

09 квітня 2026, 10:38
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Вашингтон не реагує на докази підтримки рф атак Ірану через довіру до путіна.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США не реагують на докази російської підтримки Ірану у нападі на американські бази, бо "довіряють путіну".

Про це Зеленський розповів у подкасті Алістера Кемпбелла The Rest is Politics, пише ​​The Guardian.

За його словами, Вашингтон ігнорує переконливі докази російської допомоги Ірану у війні проти США на Близькому Сході.

За словами Зеленського, російські супутники фіксували об’єкти енергетичної інфраструктури та розташування американських баз у регіоні, передаючи ці дані Ірану для атак.

"Я сказав це публічно. Чи була реакція США? Ні, бо вони довіряють путіну. І це прикро", – заявив Зеленський.

Президент також розкритикував переговорний процес щодо завершення війни в Україні.

За його словами, команда президента США Дональда Трампа не змогла зрозуміти справжні наміри росії, бо посланці США Стів Віткофф і Джаред Кушнер – надто багато часу проводили з путіним. Вони п’ять разів відвідували москву, але жодного разу не побували в Києві.

Зеленський підкреслив, що добре розуміє психологію путіна і його військові цілі. 

"путін не зупиниться на Донбасі – наступними можуть бути Дніпро та Харків. Частково американці вважають, що Донбас для нас нічого не означає", – сказав президент.

 
