Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США, Катар і Єгипет готуються представити мирну угоду щодо припинення війни в Газі

07 вересня 2025, 10:04
США, Катар і Єгипет готуються представити мирну угоду щодо припинення війни в Газі
Фото: з вільних джерел
Ізраїль заявляє про готовність до компромісу, якщо пропозиція буде "реальною та всеосяжною".

Сполучені Штати, Катар та Єгипет готуються вже наступного тижня представити комплексну мирну ініціативу, яка може покласти край війні в Секторі Гази. 

За даними видання The Times of Israel, проект угоди передбачає повне припинення бойових дій, звільнення всіх заручників, а також формування нової адміністрації, яка замінить угруповання Хамас.

Джерело повідомляє, що наближене до ізраїльського прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, Ізраїль готовий відмовитися від запланованого штурму міста Газа, якщо посередникам вдасться запропонувати реальну, всебічну угоду. При цьому наголошується, що наразі жодного конкретного варіанту документа сторони ще не отримали.

Уряд Нетаньягу неодноразово заявляв, що не розглядатиме часткові домовленості лише повноцінну угоду, яка гарантуватиме завершення війни та повернення заручників.

На тлі переговорів угруповання Хамас оприлюднило заяву, в якій висловило готовність погодитися на будь-яку угоду, яка приведе до припинення війни. У своїх вимогах Хамас наполягає на повному виведенні ізраїльських військ із Сектора Гази, безперешкодному допуску гуманітарної допомоги та дотриманні низки інших умов.

 
СШАЄгипетКатарсектор Газа

Останні матеріали

Америка повинна негайно зменшити свою залежність від Китаю. Тим більш на тлі загрози його воєнізованого ШІ
Політика
Америка повинна негайно зменшити свою залежність від Китаю. Тим більш на тлі загрози його воєнізованого ШІ
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 16:31
Естонія попереджає. Готуйтеся до можливого скорочення військ США в Європі та російських провокацій – Politico
Політика
Естонія попереджає. Готуйтеся до можливого скорочення військ США в Європі та російських провокацій – Politico
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 11:57
Пекін не може покинути путіна. Як Китай таємно озброює росію – The Telegraph
Політика
Пекін не може покинути путіна. Як Китай таємно озброює росію – The Telegraph
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 07:59
Поїздки на лімузинах, обійми та обіцянки газових угод. Що виніс путін з візиту до Китаю – Washington Post
Політика
Поїздки на лімузинах, обійми та обіцянки газових угод. Що виніс путін з візиту до Китаю – Washington Post
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 17:13
Ляльковод у кремлі. російські пропагандони вихваляються, що Трамп і Тулсі Ґаббард просто виконували накази путіна – Джулія Девіс
Політика
Ляльковод у кремлі. російські пропагандони вихваляються, що Трамп і Тулсі Ґаббард просто виконували накази путіна – Джулія Девіс
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 13:56
Є тільки один спосіб впоратися з росією. США потрібна жорстка сила – Ендрю Міхта
Політика
Є тільки один спосіб впоратися з росією. США потрібна жорстка сила – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 08:14
Туман війни: поразка і перемога. Вирішує не бій, а те, що буде далі – Едвард Лукас
Політика
Туман війни: поразка і перемога. Вирішує не бій, а те, що буде далі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 15:13
Без стримувань і противаг. Як Трамп підміняє систему собою – Френк Бруні
Політика
Без стримувань і противаг. Як Трамп підміняє систему собою – Френк Бруні
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 12:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється