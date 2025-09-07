США, Катар і Єгипет готуються представити мирну угоду щодо припинення війни в Газі

Ізраїль заявляє про готовність до компромісу, якщо пропозиція буде "реальною та всеосяжною".

Сполучені Штати, Катар та Єгипет готуються вже наступного тижня представити комплексну мирну ініціативу, яка може покласти край війні в Секторі Гази.

За даними видання The Times of Israel, проект угоди передбачає повне припинення бойових дій, звільнення всіх заручників, а також формування нової адміністрації, яка замінить угруповання Хамас.

Джерело повідомляє, що наближене до ізраїльського прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, Ізраїль готовий відмовитися від запланованого штурму міста Газа, якщо посередникам вдасться запропонувати реальну, всебічну угоду. При цьому наголошується, що наразі жодного конкретного варіанту документа сторони ще не отримали.

Уряд Нетаньягу неодноразово заявляв, що не розглядатиме часткові домовленості лише повноцінну угоду, яка гарантуватиме завершення війни та повернення заручників.

На тлі переговорів угруповання Хамас оприлюднило заяву, в якій висловило готовність погодитися на будь-яку угоду, яка приведе до припинення війни. У своїх вимогах Хамас наполягає на повному виведенні ізраїльських військ із Сектора Гази, безперешкодному допуску гуманітарної допомоги та дотриманні низки інших умов.