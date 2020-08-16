США можуть піти на укладення нової ядерної угоди спочатку з Росією

Біллінгслі зазначив, що "це гнучкий процес", і відійшов від вимоги, що має бути одночасно укладено угоду між Сполученими Штатами, Китаєм і Росією

"Наша концепція полягає в тому, що можна вести двосторонні переговори, як між США і Росією, так і між Сполученими Штатами і Китаєм, доти, поки ці переговори в кінцевому підсумку увійдуть в тристоронні рамки", - сказав дипломат.

США можуть погодитися на те, щоб спочатку укласти нову угоду з питань ядерних стратегічних озброєнь з Росією, хоча вважають Китай загрозою, яку треба усунути "терміново", заявив спецпредставник США з контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі, пише "Інтерфакс-Україна".

"Це, я думаю, дуже розумний підхід, особливо тому, що ми, можливо, зможемо домовитися з Росією про щось таке, що було б рамками, в які ми хотіли б, щоб увійшов і Китай", - сказав Біллінгслі в телефонному інтерв'ю японському виданню "Ніккей".

Він вважає, що підписання нового договору про стратегічні наступальні озброєння з Росією стане методом тиску на Китай, що "є терміновою загрозою".

Біллінгслі зазначив, що "це гнучкий процес", і відійшов від вимоги, що має бути одночасно укладено угоду між Сполученими Штатами, Китаєм і Росією.

"Наша концепція полягає в тому, що можна вести двосторонні переговори, як між США і Росією, так і між Сполученими Штатами і Китаєм, доти, поки ці переговори в кінцевому підсумку увійдуть в тристоронні рамки", - сказав дипломат.

Він зазначив, що Вашингтон має намір продовжити тиск на Пекін з метою залучення Китаю до переговорів. Водночас, керівник департаменту з контролю над озброєннями МЗС КНР Фу Цун, заявив раніше, що "якщо США скажуть, що вони готові спуститися на китайський ядерний рівень, Китай буде радий взяти участь у переговорах вже наступного дня", додавши, що "насправді ми знаємо, що цього не станеться".

Як повідомлялося, Біллінгслі заявив напередодні, що делегація США на найближчих переговорах з РФ щодо стратегічної стабільності буде вкрай представницькою і націленою на серйозний діалог.

"США направляють одну з найбільш представницьких делегацій за весь час. До неї увійшли багато впливових генералів і адміралів, а також співробітники Пентагону і міністерства енергетики", - написав він у своєму мікроблозі в Твіттері.

За словами Біллінгслі, це показує, "наскільки серйозно ми ставимося до цього заходу". "Ми сподіваємося, що Росія поставиться до цього так само, і перевіримо серйозність її намірів", - додав спецпредставник.

Нагадаємо, що Кім Чен Ин оголосив про відмову від дотримання мораторію на ядерні випробування