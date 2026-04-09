Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США можуть продовжити послаблення санкцій проти російської нафти – ЗМІ

09 квітня 2026, 17:09
Фото: з відкритих джерел
Минулого місяця Міністерство фінансів США дозволило продаж підсанкційної російської та іранської нафти, яка вже перебувала в морі на борту танкерів.

Адміністрація президента США Дональда Трампа, ймовірно, вже цього тижня продовжить часткове зняття санкцій з російської нафти. Це може відкрити шлях до аналогічного рішення і для іранської нафти.

Про це пише Semafor

Минулого місяця Міністерство фінансів США дозволило продаж підсанкційної російської та іранської нафти, яка вже перебувала в морі на борту танкерів, до 11 квітня та 19 квітня відповідно. Американський міністр фінансів Скотт Бессент пояснив це рішення спробою мінімізувати економічні наслідки війни з Іраном. За його словами, це мало збільшити глобальну пропозицію та знизити ціни.    

Втім, майже через місяць експерти зазначають, що переконливих доказів зниження вартості пального немає, окрім короткострокового заспокоєння інвесторів. Велика кількість покупців дала можливість москві та Тегерану встановлювати вищі ціни, через що рф іноді отримувала додаткові 150 млн дол. на день.

Кілька колишніх чиновників, які працювали з санкційною політикою, очікують продовження винятків для російської нафти вже цього тижня. Це, у свою чергу, може відкрити шлях для продовження аналогічних послаблень щодо іранської нафти пізніше у квітні.

"Мені важко уявити світ, де адміністрація Трампа знову посилює санкції проти російської нафти, принаймні до проміжних виборів", - зазначив автор книги "Chokepoints" Едвард Фішман, який працював над санкціями в Державному департаменті та Міністерстві фінансів за часів президента Барака Обами.

Нагадаємо, масштабні атаки українських безпілотників по портах, НПЗ і трубопроводах скоротили експортні можливості росії на 1 мільйон барелів на добу — близько 20% загальних потужностей.

СШАнафтасанкціі проти росії

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється