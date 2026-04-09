США можуть продовжити послаблення санкцій проти російської нафти – ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа, ймовірно, вже цього тижня продовжить часткове зняття санкцій з російської нафти. Це може відкрити шлях до аналогічного рішення і для іранської нафти.

Про це пише Semafor.

Минулого місяця Міністерство фінансів США дозволило продаж підсанкційної російської та іранської нафти, яка вже перебувала в морі на борту танкерів, до 11 квітня та 19 квітня відповідно. Американський міністр фінансів Скотт Бессент пояснив це рішення спробою мінімізувати економічні наслідки війни з Іраном. За його словами, це мало збільшити глобальну пропозицію та знизити ціни.

Втім, майже через місяць експерти зазначають, що переконливих доказів зниження вартості пального немає, окрім короткострокового заспокоєння інвесторів. Велика кількість покупців дала можливість москві та Тегерану встановлювати вищі ціни, через що рф іноді отримувала додаткові 150 млн дол. на день.

Кілька колишніх чиновників, які працювали з санкційною політикою, очікують продовження винятків для російської нафти вже цього тижня. Це, у свою чергу, може відкрити шлях для продовження аналогічних послаблень щодо іранської нафти пізніше у квітні.

"Мені важко уявити світ, де адміністрація Трампа знову посилює санкції проти російської нафти, принаймні до проміжних виборів", - зазначив автор книги "Chokepoints" Едвард Фішман, який працював над санкціями в Державному департаменті та Міністерстві фінансів за часів президента Барака Обами.

Нагадаємо, масштабні атаки українських безпілотників по портах, НПЗ і трубопроводах скоротили експортні можливості росії на 1 мільйон барелів на добу — близько 20% загальних потужностей.