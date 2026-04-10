США можуть вже сьогодні продовжити виняток із санкцій на російську нафту – Reuters

10 квітня 2026, 21:12
США можуть вже сьогодні продовжити виняток із санкцій на російську нафту – Reuters
Ціни на нафту різко зросли після початку війни з Іраном через часткове закриття Ормузької протоки.

Адміністрація президента США Дональда Трампа, ймовірно, вже в п’ятницю, 10 квітня, продовжить дію винятку, що дозволяє країнам купувати частину російської нафти та нафтопродуктів, що перебувають під санкціями.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на два джерела.

Міністерство фінансів Сполучених Штатів дозволило закупівлю російської нафти та продуктів, які вже перебувають у морі, з середини березня терміном на 30 днів. Термін дії цього дозволу закінчується 11 квітня.

Джерело розповіло, що глава Мінфіну Скотт Бессент зустрівся з Трампом у Білому домі в четвер, 9 квітня, щоб обговорити продовження дії винятку, і вони погодилися, що це гарна ідея.

Своєю чергою співрозмовники агентства Bloomberg повідомили, що Індія та Філіппіни входять до числа країн, які закликають США продовжити 30-денний дозвіл на операції з російською нафтою, що вже завантажується на танкери.

Reuters зазначає, що ціни на нафту різко зросли після початку війни з Іраном через часткове закриття Ормузької протоки. Через неї до конфлікту щодня проходило близько 20% світових поставок нафти й газу.

Журналісти кажуть, що стрибок цін на пальне є серйозною проблемою для Дональда Трампа та Республіканської партії напередодні проміжних виборів у листопаді.

12 березня 2026 року Сполучені Штати видали обмежену ліцензію, яка дозволяє країнам закуповувати частину російської нафти та нафтопродуктів, що вже перебувають у морі. Бессент заявив, що це рішення "не принесе москві значної фінансової вигоди" і дозволить "розширити глобальну доступність уже наявних постачань".

