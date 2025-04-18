США на переговорах у Парижі заявили про мету припинити вогонь в Україні найближчими тижнями

Як зазначає видання, паризька зустріч ознаменувала собою останню спробу Європи вплинути на результат переговорів.

Представники США на зустрічі в Парижі заявили, що вони хочуть домогтися повного припинення вогню у війні України з росією протягом найближчих кількох тижнів.

Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

Як зазначається, переговори в Парижі, за участю президента Франції Еммануеля Макрона та спецпредставника США Стіва Віткоффа, а також українських посадовців, були зосереджені здебільшого на тому, як як якнайшвидше перейти до припинення вогню та міцного миру в Україні.

"Американські чиновники вказали, що очікують значного прогресу найближчим часом, і учасники зустрічі в четвер погодилися працювати в цьому напрямку", - пише Bloomberg.

Як зазначає видання, паризька зустріч ознаменувала собою останню спробу Європи вплинути на результат переговорів, продемонструвавши, що разом із Києвом вони повністю підтримують зусилля США щодо припинення війни та що росія має довести серйозність своїх намірів у переговорах про припинення вогню.

Європейські чиновники також хотіли дізнатися, які дії розглядає адміністрація Трампа, якщо не отримає прогресу від Путіна, і вони хотіли переконати Вашингтон у необхідності посилити свою позицію щодо москви, зокрема за допомогою "масштабного" пакета санкцій, про розгляд якого Трамп раніше згадував, зазначив один зі співрозмовників видання.

Як зазначив Єлисейський палац, після цієї зустрічі радники з національної безпеки і переговірники з Німеччини, Франції, США і Великої Британії знову зберуться в Лондоні наступного тижня, щоб продовжити свої обговорення.

17 квітня в Єлисейському палаці у Парижі пройшли багатосторонні переговори, на яких обговорювалися спільні кроки задля досягнення справедливого та стійкого миру в Україні. У перемовинах взяли участь делегації з України, США, Франції, Німеччини, Великої Британії та росії.