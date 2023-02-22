США нададуть Україні бомби дальнього радіусу дії з GPS-наведенням виробництва компанії Boeing – Bloomberg
Пентагон офіційно не визнав, що надсилає модифіковану версію боєприпасів Joint Direct Attack Munition компанії Boeing, заявивши лише, що відправить "високоточні повітряні боєприпаси" в рамках пакету вартістю 1,85 мільярда доларів, оголошеного 21 грудня.
Про це пише Bloomberg із посиланням на представників галузі.
Однак, двоє людей, знайомих з цим питанням, підтвердили виданню, що зброя - це JDAM збільшеної дальності, відома як Jdam-ER. Вони попросили не називати їхніх імен, оскільки деталі не розголошуються.
JDAM-ER можна встановлювати на некеровані бомби вагою від 190 до 750 кг. Після скидання бомба розгортає крила, що дозволяє їй ковзати на відстані до 72 км і потроює дальність польоту оригінальної зброї. Extended-Range Jdam була розроблена у співпраці з Королівськими ВПС Австралії.
20 січня компанія Boeing отримала від ВПС замовлення на суму 40,5 млн доларів США в рамках існуючого контракту. Робота має бути виконана до 30 червня. Цей контракт свідчить про те, що США і Україна спільно розробили метод, за допомогою якого винищувачі радянських часів, що експлуатуються в Україні, можуть програмувати і запускати JDAM-ER.
Ракета збільшеної дальності JDAM-ER приєднується до нової ракети з боєголовкою Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) компанії Boeing і була серед нових озброєнь, про які Пентагон оголосив цього місяця і які будуть передані Україні.