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США наклали санкції на мережу з виробництва іранських "Шахедів" та балістичних ракет

02 лютого 2024, 21:07
США наклали санкції на мережу з виробництва іранських
Польща США
Мережа компаній допомагала Ірану з виготовленням БпЛА.

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти групи компаній, що допомагали Ірану з виробництвом дронів-камікадзе "Шахед" та балістичних ракет. 

Про це повідомили у Міністерстві фінансів США. 

Під санкції Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесли ключову мережу закупівель великих постачальників матеріалів і чутливих технологій для іранських програм балістичних ракет і безпілотних літальних апаратів, зокрема на дрони серії Shahed виробництва компанії Іранський дослідницький центр авіаційної промисловості імені Шахеда (SAIRC). 

Чотири організації, що базуються в Ірані та Гонконзі працювали як таємні організації закупівель для Хамеда Дехгана та Піштазана Кавоша Гостара Бошри (PKGB), визначених OFAC, які активно беруть участь у підтримці багатьох іранських військових організацій, включаючи Корпус вартових Ісламської революції ( IRGC). 

Крім того, OFAC вносить до санкційного списку підставну компанію, що базується в Гонконзі, яка займається продажем іранських товарів на сотні мільйонів доларів на користь Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

"Триваюче розповсюдження Іраном своїх новітніх конвенційних озброєнь, в тому числі БПЛА і ракет, націлених на американських солдатів, залишається критичною загрозою для стабільності в регіоні. Ми будемо без вагань використовувати весь наш інструментарій для руйнування незаконних мереж закупівель, які постачають компоненти для цих систем озброєнь, а також для притягнення до відповідальності тих, хто намагається експортувати цю зброю терористичним маріонетковим угрупуванням", — зазначив заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Брайан Нельсон.

шахедивійна в Україніросія окупантиіранські дрони

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