США обговорюють передачу ракет Tomahawk – Венс
28 вересня 2025, 20:55
Однак остаточне рішення ухвалюватиме президент Дональд Трамп.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що адміністрація американського президента Дональда Трампа розглядає передачу Україні ракет Tomahawk.
Про це він сказав в ефірі Fox News.
Ведуча запитала у Венса, чи обговорюють в адміністрації Трампа можливість надати Україні ракети Tomahawk.
"Це питання, щодо якого остаточне рішення ухвалюватиме президент Трамп... Я дозволю президенту про це висловитися, але знаю, що обговорення цього питання тривають просто зараз", - відповів віцепрезидент США.
Венс підкреслив, що Трамп ухвалюватиме рішення з цього питання, спираючись на інтереси США. Він запевнив, що американський лідер чинить так з усіма викликами в галузі зовнішньої та оборонної політик.