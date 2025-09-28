США обговорюють передачу ракет Tomahawk – Венс

Однак остаточне рішення ухвалюватиме президент Дональд Трамп.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що адміністрація американського президента Дональда Трампа розглядає передачу Україні ракет Tomahawk.

Про це він сказав в ефірі Fox News.

Ведуча запитала у Венса, чи обговорюють в адміністрації Трампа можливість надати Україні ракети Tomahawk.

"Це питання, щодо якого остаточне рішення ухвалюватиме президент Трамп... Я дозволю президенту про це висловитися, але знаю, що обговорення цього питання тривають просто зараз", - відповів віцепрезидент США.

Венс підкреслив, що Трамп ухвалюватиме рішення з цього питання, спираючись на інтереси США. Він запевнив, що американський лідер чинить так з усіма викликами в галузі зовнішньої та оборонної політик.