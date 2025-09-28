Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США обговорюють передачу ракет Tomahawk – Венс

28 вересня 2025, 20:55
США обговорюють передачу ракет Tomahawk – Венс
Wikipedia
Однак остаточне рішення ухвалюватиме президент Дональд Трамп.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що адміністрація американського президента Дональда Трампа розглядає передачу Україні ракет Tomahawk.
 
Про це він сказав в ефірі Fox News.
 
Ведуча запитала у Венса, чи обговорюють в адміністрації Трампа можливість надати Україні ракети Tomahawk.
 
"Це питання, щодо якого остаточне рішення ухвалюватиме президент Трамп... Я дозволю президенту про це висловитися, але знаю, що обговорення цього питання тривають просто зараз", - відповів віцепрезидент США.
 
Венс підкреслив, що Трамп ухвалюватиме рішення з цього питання, спираючись на інтереси США. Він запевнив, що американський лідер чинить так з усіма викликами в галузі зовнішньої та оборонної політик.
 
війна в Україніросія окупантиTomahawk

Останні матеріали

Політика
"Паперовий тигр" і реальна стратегія. Як удари по нафті ламають можливості рф – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 29 вересня 2025, 00:28
росія веде війну на виборах у Молдові. Мета – зірвати її вступ до ЄС, тож потрібно занурити країну у пекло – Марк Чемпіон
Політика
росія веде війну на виборах у Молдові. Мета – зірвати її вступ до ЄС, тож потрібно занурити країну у пекло – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 16:16
кремль обурений Норвегією. 85 млрд крон для України та нові фрегати дратують москву – CEPA
Політика
кремль обурений Норвегією. 85 млрд крон для України та нові фрегати дратують москву – CEPA
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 11:44
Європа перебуває у стані війни з росією. На черзі – Данія
Політика
Європа перебуває у стані війни з росією. На черзі – Данія
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 07:10
Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Cуспільство
Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 13:57
Коли безпека переважує торгівлю. Польща до Китаю: то ви хочете погратися в гібридну війну? – CEPA
Політика
Коли безпека переважує торгівлю. Польща до Китаю: то ви хочете погратися в гібридну війну? – CEPA
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 11:59
Не повторюйте 2015-й. Збиття турками Су-24 – урок про недбалість росії, а не сценарій для НАТО – Том Купер
Політика
Не повторюйте 2015-й. Збиття турками Су-24 – урок про недбалість росії, а не сценарій для НАТО – Том Купер
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 07:03
Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 15:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється