США перекидають авіаносну ударну групу на Близький Схід

15 січня 2026, 11:11
США перекидають авіаносну ударну групу на Близький Схід
Переміщення групи може тривати близько тижня.
Пентагон перекидає авіаносну ударну групу з Південно-Китайського моря до зони відповідальності Центрального командування США, що включає Близький Схід.
 
Про це повідомляє News Nation.
 
За даними ЗМІ, серед кораблів, які вирушили до берегів Близького Сходу, є авіаносець USS Abraham Lincoln, ударний підводний човен та інші кораблі. Переміщення групи може тривати близько тижня.
 
Пентагон розпорядився перекинути авіаносну групу на тлі зростання напруженості між Вашингтоном та Тегераном. В Ірані відбуваються масові мітинги, і президент США Дональд Трамп неодноразово погрожував владі ісламської республіки, що нанесе серію ударів, якщо вони продовжать придушувати акції демонстрантів.
 
Напередодні Трамп заявив, що в Ірані припинилися вбивства протестувальників. На питання про те, чи означає це відмова від можливих військових дій проти Ірану, президент США заявив, що Вашингтон продовжить стежити за розвитком ситуації.
 
Також раніше повідомлялось, що Сполучені Штати не можуть розпочати військову операцію проти Ірану, оскільки не мають необхідного військового потенціалу на Близькому Сході. Джерела видання повідомляли, що Пентагон не планував переміщення військ або техніки в регіон.

 

