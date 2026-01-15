США перекидають авіаносну ударну групу на Близький Схід

Переміщення групи може тривати близько тижня.

Пентагон перекидає авіаносну ударну групу з Південно-Китайського моря до зони відповідальності Центрального командування США, що включає Близький Схід.

Про це повідомляє News Nation.

За даними ЗМІ, серед кораблів, які вирушили до берегів Близького Сходу, є авіаносець USS Abraham Lincoln, ударний підводний човен та інші кораблі. Переміщення групи може тривати близько тижня.

Пентагон розпорядився перекинути авіаносну групу на тлі зростання напруженості між Вашингтоном та Тегераном. В Ірані відбуваються масові мітинги, і президент США Дональд Трамп неодноразово погрожував владі ісламської республіки, що нанесе серію ударів, якщо вони продовжать придушувати акції демонстрантів.