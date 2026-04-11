США погодилися розблокувати заморожені іранські активи

11 квітня 2026, 17:17
Тегеран вимагав цього для переговорів.
США погодилися розблокувати заморожені іранські активи, що зберігаються в катарських та інших іноземних банках.
 
Про це пише Reuters із посиланням на високопоставлене джерело в Ірані.
 
Співрозмовник повідомив, що розморожування активів "безпосередньо пов'язане із забезпеченням вільного проходу через Ормузьку протоку", що буде ключовим питанням на переговорах.
 
У Тегерані назвали це ознакою "серйозності намірів" щодо досягнення угоди на переговорах в Ісламабаді.
 
Джерело не назвало вартості активів, які Вашингтон погодився розморозити. Водночас ще один співрозмовник журналістів заявив, що Сполучені Штати погодилися повернути 6 мільярдів доларів заморожених іранських коштів, що зберігаються в Катарі.
 
Ці 6 мільярдів доларів заблокували у 2018 році. Їх мали повернути у 2023 році в межах обміну полоненими між США та Іраном, але кошти знову заморозила адміністрація тодішнього президента Джо Байдена після нападів на Ізраїль 7 жовтня 2023 року з боку союзника Ірану — палестинського бойового угруповання Хамас.

 

