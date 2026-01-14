Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США попросили Європу поділитись розвідданими про цілі в Ірані – WP

14 січня 2026, 11:29
США попросили Європу поділитись розвідданими про цілі в Ірані – WP
Фото: UNSPLASH
Як пише видання, Вашингтон не планує атакувати ядерні об’єкти Тегерану.

Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до європейських країн, аби отримати розвідувальні дані про цілі на території Ірану.

Про це повідомляє The Washington Post.

Як пише видання, один з європейських чиновників зазначив, що Вашингтон навряд чи завдасть ударів по ядерних об'єктах, але може вжити заходів проти керівників організацій, відповідальних за насильство проти іранських протестувальників.
 
Зазначається, що варіанти дій США проти Ірану можуть включати кібератаки на інфраструктуру іранського уряду, заходи протидії блокуванню Іраном комунікацій протестувальників та удари по цілях, пов’язаних з репресивними службами безпеки країни.
 
Джерело розповіло, що 13 січня Рада національної безпеки США зібралася 13 січня, щоб підготувати варіанти дій для Трампа. Водночас деякі політичні союзники президента США попереджають про небезпеку втягнення в черговий закордонний конфлікт і внутрішні витрати.
 
Нагадаємо, ситуація з придушенням протестів в Ірані залишається критичною. Президент США Дональд Трамп звернувся до демонстрантів із закликом продовжувати боротьбу, запевнивши, що підтримка вже близько. Водночас він порекомендував американським громадянам терміново залишити іранську територію.
СШАвійна в Українірозвідданіросія окупанти

Останні матеріали

Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Політика
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Переклад iPress – 14 січня 2026, 12:41
Повний хаос. Пропагандони путіна визнають, що росія у скрутному становищі – Джулія Девіс
Політика
Повний хаос. Пропагандони путіна визнають, що росія у скрутному становищі – Джулія Девіс
Переклад iPress – 14 січня 2026, 10:39
Майбутнє американського долара. ФРС змінює курс і вступає в політичне протистояння з Трампом – NY Times
Політика
Майбутнє американського долара. ФРС змінює курс і вступає в політичне протистояння з Трампом – NY Times
Переклад iPress – 13 січня 2026, 16:52
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Технології
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Переклад iPress – 13 січня 2026, 12:27
Два роки без стратегії. Чи повторюють ЗСУ помилки російського командування – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Два роки без стратегії. Чи повторюють ЗСУ помилки російського командування – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 січня 2026, 07:38
Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Політика
Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Переклад iPress – 12 січня 2026, 13:56
Політика
"Просто протести" чи "революція"? Що відбувається в Ірані – Том Купер
Переклад iPress – 12 січня 2026, 12:28
Будьмо чесними: ми використовуємо українців. Безглузде танго Грема і Блюменталя – Філліпс О'Брайен
Політика
Будьмо чесними: ми використовуємо українців. Безглузде танго Грема і Блюменталя – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 12 січня 2026, 07:51
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється