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США порадили Ірану припинити агресію в регіоні та допомогу путіну у війні проти України

09 листопада 2023, 21:57
США порадили Ірану припинити агресію в регіоні та допомогу путіну у війні проти України
Польща США
Президент Ірану Ібрагім Раїсі має намір взяти участь у Саміті Організації ісламського співробітництва в Саудівській Аравії.

Білий дім чітко визначив роль Ірану у його намірах долучитися до саміту ісламських та арабських лідерів щодо ситуації в Газі, закликавши Тегеран насамперед не розхитувати ситуацію, а також припинити допомогу путіну у його війні проти України.

Про це заявив у четвер під час онлайн-брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, пише "Укрінформ".

"Ми вважаємо, що було би добре, аби президент Ірану, верховний лідер Ірану, КВІР та проксі-групи, яких вони забезпечують, припинили атаки на наші війська в Іраку та Сирії, фінансування Хамас, фінансування Хезболли, морські атаки в регіоні Перської затоки, а також припинили полегшувати путіну вбивства невинних українців", - наголосив представник Білого дому.

Так Кірбі прокоментував повідомлення про те, що президент Ірану Ібрагім Раїсі має намір взяти участь у Саміті Організації ісламського співробітництва в Саудівській Аравії.

Напередодні влада Саудівської Аравії заявила, що має намір впродовж наступних днів провести саміт лідерів ісламських та арабських держав у Ер-Ріяді, який зосередиться на ситуації, пов’язаній з конфліктом Хамас проти Ізраїлю.

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