ПОЛІТИКА

США посилюють ППО на Близькому Сході через загрозу з боку Ірану

02 лютого 2026, 10:33
військова техніка США НАТО
Крім того, США перекинули до Йорданії три ескадрильї винищувачів F-15E, які можуть бути залучені до знищення іранських безпілотників.

Сполучені Штати розгортають додаткові системи ППО на Близькому Сході з метою захисту американських військових баз та союзників США у разі можливих ударів з боку Ірану.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

За даними джерел WSJ, збройні сили вже нині готові завдати обмежених авіаударів по Ірану, якщо відповідний наказ віддасть президент США Дональд Трамп.

Водночас чиновники застерігають, що масштабний удар, підготовку якого ініціював американський лідер, найімовірніше спричинить дзеркальну реакцію Тегерана. Це, своєю чергою, потребуватиме наявності потужної системи ППО.

Наголошується, що США вже мають у регіоні засоби протиповітряної оборони, зокрема есмінці та літаки. Але Пентагон додатково розгортає батарею THAAD і комплекси Patriot на військових базах у Йорданії, Кувейті, Бахрейні, Саудівській Аравії та Катарі.

Крім того, США перекинули до Йорданії три ескадрильї винищувачів F-15E, які можуть бути залучені до знищення іранських безпілотників.

Окремо підкреслюється, що розгортання комплексів THAAD є серйозним сигналом підготовки США до можливого конфлікту, адже країна має лише сім таких оперативних батарей, які протягом останнього року були розгорнуті в різних регіонах світу.

Нагадаємо, верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї переїхав до укріпленого підземного укриття в Тегерані на тлі попереджень іранських силових та військових структур про зростання ймовірності американського удару найближчим часом.

