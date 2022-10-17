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США закликають союзників прискорити фінансову допомогу Україні - ЗМІ

В умовах війни економіка України потерпає від серйозних збитків і потребує вливань ззовні. З усіх союзників США надає Києву найпотужнішу фінансову підтримку, але її замало.
США закликають союзників прискорити фінансову допомогу Україні - ЗМІ джерело: ukrainian.voanews.com

У Вашингтоні не задоволені повільними темпами фінансових надходжень в Україну від країн Євросоюзу, які не дотримуються зроблених раніше обіцянок. В Мінфіні США тиснуть на європейських партнерів, що породжує напруженість між сторонами.

Про це пише The Washington Post.

За інформацією джерела, протягом останнього тижня під час зустрічей світових фінансових лідерів у Вашингтоні міністр фінансів США Джанет Єллен закликала своїх міжнародних колег прискорити як швидкість, так і кількість фінансових надходжень до України. Єллен підтримали Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Денис Шмигаль, які віртуально виступили на зустрічі вищих фінансових чиновників Світового банку в середу.

Єллен також підняла це питання в МВФ на приватній зустрічі з виконавчим віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом і єврокомісаром з економіки Паоло Джентілоні, а потім ще раз на наступній зустрічі міністрів фінансів всіх членів ЄС.

У Washington Post зазначають, що міжнародної допомоги, яку Україна отримала на даний момент, виявилося недостатньо, щоб заповнити економічну прірву. 12 жовтня Володимир Зеленський заявив, що лише для потреб бюджету на наступний рік Україні потрібно екстреної економічної допомоги від Заходу на суму 38 мільярдів доларів. Ця цифра не включає додаткові 350 мільярдів доларів, які, за оцінками Світового банку, знадобляться для довгострокової реконструкції України після закінчення війни. Сполучені Штати вже виділили 8,5 мільярда доларів на економічну допомогу та виділять ще 4,5 мільярда доларів до кінця року. Європейський Союз, за словами офіційних осіб США, пообіцяв виділити 11 мільярдів євро, але видав лише близько 3 мільярдів у вигляді позик.

"Ми закликаємо наших партнерів і союзників приєднатися до нас, швидко виплативши свої зобов’язання перед Україною та активізувавши зусилля — як для того, щоб допомогти Україні продовжувати надавати основні державні послуги, так і для того, щоб допомогти Україні розпочати будівництво та відновлення", — звернулася Єллен до партнерів з ЄС.

Раніше повідомлялось, що  Президент Німеччини назвав війну рф причиною посилення голоду у світі.

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17 10 2022 07:13
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