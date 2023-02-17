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США привезли в Індію F-35. Хочуть переконати її не купувати авіацію у росії – Reuters

17 лютого 2023, 19:46
США привезли в Індію F-35. Хочуть переконати її не купувати авіацію у росії – Reuters
літак F-35 Фото: Вікіпедія
Делегація США на авіашоу Aero India стала однією з найбільших. Крім F-35, Штати також привезли винищувачі F-16 і Super Hornet, а також бомбардувальник B-1B.

США цього тижня вперше привезли до Індії свої найсучасніші винищувачі F-35. Штати хочуть переконати її не купувати авіацію у росії.

Про це пише Reuters.

Індія нині активно намагається модернізувати свій застарілий авіапарк радянських літаків і звертається по авіацію до росії. Але зараз в Індії занепокоєні затримкою поставок через війну в Україні. Також на Індію тисне Захід із проханням дистанціюватися від росії.

Американські виробники вже вступили в конкуренцію за право постачати літаки для нового авіаносця Військово-морських сил Індії. За даними джерел видання у Повітряних силах Індії, закупівля F-35 наразі не розглядається, але їхня поява на авіашоу свідчить про зростання стратегічної співпраці між США та Індією.

Натомість росія, яка є найбільшим постачальником зброї в Індію, представлена на виставці доволі номінально — показала лише мініатюрні моделі літаків, танків, радарів та вантажівок. У попередні роки російські виробники займали більше місця на шоу.

 

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