США призупинили експорт зброї на понад для України через шатдаун

Процеси зупинив бюрократичний параліч.

США зупинили експорт зброї на суму понад 5 мільярдів доларів для підтримки союзників із НАТО та України через припинення роботи уряду.

Про це пише Axios із посиланням на дані Державного департаменту США.

"Це насправді дуже шкодить як нашим союзникам і партнерам, так і американській промисловості, яка не дозволяє їм фактично постачати багато з цих критично важливих можливостей за кордон", – заявив у коментарі виданню високопоставлений чиновник Державного департаменту.

Затримки з постачанням, за словами чиновника, включають поставки ракет AMRAAM і бойових систем Aegis та HIMARS для Данії, Хорватії та Польщі.

За словами чиновника, незавершені угоди включають як продаж зброї безпосередньо від уряду США союзникам по НАТО, так і ліцензування приватних оборонних компаній США на експорт зброї (закон США про контроль над експортом зброї вимагає від Конгресу переглядати пропозиції щодо продажу зброї).

Причиною затримки стало те, що багато співробітників Державного департаменту, чиїм обов'язком є інструктування персоналу комітетів Конгресу — і забезпечення завершення процесу — відправлені у відпустки, що й спричинило уповільнення. За словами високопоставленого чиновника, минулого місяця Бюро політико-військових справ Державного департаменту мало лише близько чверті від звичайного штату співробітників для підтримки продажу зброї.

Видання зазначає, що кінцеве призначення експорту американської зброї незрозуміле, але часто продаж зброї союзникам по НАТО адресований для допомоги Україні.

Шатдаун у США розпочався 1 жовтня після провалу переговорів щодо пріоритетів федеральних витрат. Відтоді тисячі державних службовців перебувають у відпустках без оплати або працюють без заробітної плати, а низку урядових послуг призупинено.