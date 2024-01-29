США розглядає можливість уповільнення або призупинення поставок деяких видів зброї до Ізраїлю – ЗМІ

Ізраїль продовжує просити більше зброї від США.

Американські чиновники розглядають можливість призупинити або уповільнити деякі поставки зброї в Ізраїль, щоб переконати місцевий уряд прислухатися до закликів США зменшити інтенсивність бойових дій у Секторі Гази.

Про це пише NBC News.

За інформацією видання, що адміністрація Джо Байдена дала Пентагону вказівку вивчити ситуацію і визначити, відсутність постачання якої зброї на запит Ізраїлю може створити тиск на Тель-Авів. Водночас жодних конкретних рішень щодо цього поки не ухвалили.

Зазначається, що ізраїльські чиновники продовжують просити Білий дім про надання більшої кількості зброї, включно з великими авіабомбами, боєприпасами і засобами протиповітряної оборони для продовження операції зі знищення палестинського ісламістського угрупування Хамас.

Однак Білий дім розглядає можливість сповільнення або призупинення постачань у надії, що це змусить ізраїльтян, зокрема відкрити гуманітарні коридори, щоб надати більше допомоги палестинському цивільному населенню.

Серед зброї, яку США обговорювали як важіль впливу, − 155-мм артилерійські снаряди і керовані авіабомби JDAM.

Проте, за словами співрозмовників, США навряд чи сповільнять постачання систем протиповітряної оборони, хоча така ідея розглядалася, а також інших систем, здатних захистити мирних громадян Ізраїлю.

Раніше повідомлялось, що Ізраїль намагається знищити мережу тунелів Хамас у Газі.