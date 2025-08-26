Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

США розглядають участь у гарантіях безпеки для України разом з ЄС – FT

26 серпня 2025, 20:38
США розглядають участь у гарантіях безпеки для України разом з ЄС – FT
Джерело: .ukrinform
У Вашингтоні пропонують допомогу в розвідці та захисті українського неба.

США планують брати участь у наданні Україні гарантій безпеки. У Вашингтоні пропонують допомогу в розвідці та захисті українського неба.

Про це повідомляє Financial Times.

Неназвані джерела видання повідомили, що американські чиновники минулого тижня пообіцяли європейським брати участь у "координації" гарантій безпеки для України після завершення війни з росією.

Зокрема, чиновники США заявили про готовність надати "стратегічні можливості", зокрема розвідку і спостереження, зайнятися командуванням і управлінням, а також допомогти системами ППО для підтримки будь-якої європейської місії в Україні.

Чиновники уточнили, що післявоєнна підтримка передбачає участь американських літаків, логістику і наземні радари для підтримки європейської місії та системи ППО України.

Як пише FT, США зможуть використовувати свої ресурси розвідки, спостереження та управління для супутникового контролю за дотриманням перемир'я і скоординованої роботи західних військ на території України.

Чиновники також попередили, що реалізація такої пропозиції залежить від зобов'язань європейських столиць розгорнути десятки тисяч військ в Україні. За їхніми словами, пропозиція все ще може бути відкликана.

У Пентагоні, коментуючи такі чутки, розповіли виданню, що заходи "перебувають на стадії попереднього розгляду, і Міністерство оборони не коментуватиме попередні питання".

