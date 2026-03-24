США шукають потенційного іранського лідера серед чинних політиків

Попри напружену риторику з боку Галібафа, який раніше робив жорсткі заяви на адресу США, у Вашингтоні його розглядають як прагматичного політика, з яким можна вести справи.

Адміністрація президента США розглядає спікера парламенту Ірану Мохаммад Багера Галібафа як потенційного партнера для переговорів і, можливо, навіть нового лідера.

Про це повідомляє Politico.

За словами джерел видання, однією з ключових фігур, яку в Білому домі розглядають для майбутніх переговорів, став 64-річний спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф.

Попри напружену риторику з боку Галібафа, який раніше робив жорсткі заяви на адресу США, у Вашингтоні його розглядають як прагматичного політика, з яким можна вести справи.

Співрозмовники видання зазначили, що жодних рішень щодо Галібафа ще не прийнято. В адміністрації президента, додали вони, хочуть провести "стрес-тестування кількох кандидатів".

Для Дональда Трампа ключовим пріоритетом залишається економічна стабільність.

Зокрема, адміністрація США утримується від атак на стратегічно важливі об’єкти, як-от острів Харг, що є основним центром експорту іранської нафти.

Мета - знайти компроміс із майбутнім іранським керівництвом, яке запропонувало б стабільні постачання енергоресурсів в обмін на можливість зберегти внутрішній політичний контроль.

У цьому списку кандидатів, за словами джерел видання, немає сина останнього шаха Ірану Рези Пехлеві.

Білий дім, як розповіли співрозмовники Politico, розглядає для Ірану "венесуельський сценарій", за яким до влади приходить політик, який користується підтримкою в країні та водночас є лояльним до Сполучених Штатів. Адміністрація Трампа не вважає, що Пехлеві матиме якусь легітимність в Ірані.

"Галібаф - квінтесенція інсайдера: амбітний та прагматичний, але водночас фундаментально відданий збереженню ісламістського порядку в Ірані. Це робить його малоймовірним кандидатом, який запропонує Вашингтону якісь суттєві поступки", - розповів старший аналітик з питань Ірану в Міжнародній кризовій групі.

Мохаммадбагер Галібаф служив у Корпусі вартових Ісламської революції (КВІР) під час ірано-іракської війни.

У 1999 році його було призначено начальником поліції Ірану. З 2005 по 2017 рік він обіймав посаду мера Тегерана. З 2020 року він обіймає посаду голови Меджлісу, однопалатного парламенту Ірану.

За даними ЗМІ, Галібаф брав участь у переговорах зі Сполученими Штатами, після яких Дональд Трамп оголосив про рішення відкласти удари по іранських електростанціях на п'ять днів. Іран заперечує сам факт переговорів.