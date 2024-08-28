США та Китай обговорюють можливі переговори між Байденом та Сі Цзіньпіном

Сьогодні триває другий день перемовин між Салліваном та Ван І.

Глава МЗС Китаю Ван І та радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван під час зустрічі у Пекіні обговорили проведення нових переговорів між главами своїх держав найближчим часом. Вони також погодилися провести відеодзвінки між главами Міноборони, що, як сподівається Вашингтон, може запобігти конфлікту у Тайванській протоці.

Про це повідомляє Reuters.

"Ключ до плавного розвитку китайсько-американської взаємодії полягає в тому, щоб ставитися один до одного як до рівних", — заявив Салліван.

Агентство зазначає, що сьогодні вже другий день переговорів Саллівана з Ван І. Вони спрямовані на приборкання напруженості між країнами напередодні виборів у США у листопаді. Зустрічі триватимуть до 29 серпня і стосуватимуться низки питань, у яких дві країни мають розбіжності, включаючи торгівлю, Близький Схід, Україну та територіальні претензії Китаю від Тайваню до Південнокитайського моря.

Повідомляється, що Ван сказав Саллівану, що США повинні "припинити озброювати Тайвань і підтримати мирне "возз'єднання" Китаю". За його словами, острів "належить" КНР, а його незалежність є "найбільшим ризиком для миру і стабільності в Тайванській протоці".

Раніше представник МЗС КНР заявляв, що під час перемовин з Салліваном китайська сторона висуне Вашингтону "серйозні вимоги щодо питань, пов'язаних із тайванським питанням, правом на розвиток і стратегічною безпекою Китаю". У Пекіні казали, що США повинні дотримуватися принципу “одного Китаю”, а також виконувати свої зобов'язання щодо непідтримки “незалежності Тайваню”.