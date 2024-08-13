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CУСПІЛЬСТВО

США та Німеччина зупинили діяльність кіберзлочинців, які атакували компанії по всьому світу

13 серпня 2024, 20:37
США та Німеччина зупинили діяльність кіберзлочинців, які атакували компанії по всьому світу
Фото: EPA/UPG
Групу під назвою Brain в інтернеті заснували в серпні 2023 року. Спершу вона була націлена на малі й середні компанії у США, але швидко поширила дії на весь світ.

США та Німеччина зупинили роботу всесвітньої мережі програм-вимагачів Radar/Dispossessor, яка націлювалася на десятки компаній у галузях охорони здоров’я і транспорту.

Про це пише Reuters.

Групу під назвою Brain в інтернеті заснували в серпні 2023 року. Спершу вона була націлена на малі й середні компанії у США, але швидко поширила дії на весь світ.

Розслідування виявило, що від дій кіберзлочинців постраждали щонайменше 43 компанії з Аргентини, Австралії, Бельгії, Бразилії, Гондурасу, Індії, Канади, Хорватії, Перу, Польщі, Великої Британії, Об’єднаних Арабських Еміратів і Німеччини. У США група націлилася, зокрема, на лікарні.

Програми-вимагачі — це варіант зловмисного програмного забезпечення, що позбавляє користувачів доступу до їхніх файлів або систем. За повернення доступу хакери вимагають викуп. Щоб змусити заплатити, зловмисники спокушають жертв ключем дешифрування, який може спрацювати, а може й ні.

За словами представників влади США і Німеччини, жертвами програм-вимагачів ставали корпоративні компʼютерні системи з ненадійними паролями, що не мали двофакторної автентифікації.

Сервери та домени мережі програм-вимагачів у Німеччині, США та Великій Британії ліквідували.

Німецька влада заявила, що вже вдалося ідентифікувати 12 підозрюваних із Німеччини, України, росії, Кенії, Сербії, Литви та Об’єднаних Арабських Еміратів. Правоохоронці продовжують шукати зловмисників і дізнаватися про інші постраждалі компанії.

НімеччинаСШАкіберзлочинність

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