Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США та Україна запропонують рф оголосити енергетичне перемир’я – FT

22 січня 2026, 20:35
США та Україна запропонують рф оголосити енергетичне перемир’я – FT
фото: Reuters
Переговори відбудуться в ОАЕ за участі представників США, України та росії.

США та Україна планують запропонувати росії енергетичне перемир’я на запланованих тристоронніх переговорах в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Про це повідомляє видання Financial Times.

За умовами перемир’я росія припиняє удари по енергетичній інфраструктурі України, а Україна – не завдає ударів по російських нафтопереробних заводах. За інформацією видання Axios, від росії на переговорах в Абу-Дабі братимуть участь Кірілл Дмітрієв та представники розвідки.
 
Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку першої тристоронньої зустрічі між Україною, США та росією. За його словами, Україна, Сполучені Штати та російська федерація проведуть тристоронню зустріч на технічному рівні. Вона відбудеться найближчими днями в Об’єднаних Арабських Еміратах.
 
Президент також висловив сподівання, що ОАЕ знають про плани, оскільки іноді американська сторона влаштовує "сюрпризи". У Давосі раніше закінчилися перемовини між Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом. 
перемир'яросія окупантивійна в Україні

Останні матеріали

Хто відповідає за безпеку Європи? Час переходити від дискусій до дій – Бенджамін Кук
Політика
Хто відповідає за безпеку Європи? Час переходити від дискусій до дій – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 22 січня 2026, 23:41
Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти
Технології
Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти "високоризикових постачальників", таких як Huawei – heise online
Переклад iPress – 22 січня 2026, 14:29
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували
Cуспільство
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували "Королівську подорож" для українських дітей
22 січня 2026, 11:45
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Бізнес & Фінанси
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Переклад iPress – 22 січня 2026, 11:29
Америкою править
Політика
Америкою править "божевільний король" чи нездалий "гендиректор". Трамп став найбільшою загрозою для США – Томас Фрідман
Переклад iPress – 22 січня 2026, 07:48
Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Політика
Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Переклад iPress – 21 січня 2026, 16:32
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 січня 2026, 13:07
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
LifeStyle
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
21 січня 2026, 11:41
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється