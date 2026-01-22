США та Україна запропонують рф оголосити енергетичне перемир’я – FT

Переговори відбудуться в ОАЕ за участі представників США, України та росії.

США та Україна планують запропонувати росії енергетичне перемир’я на запланованих тристоронніх переговорах в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Про це повідомляє видання Financial Times.

За умовами перемир’я росія припиняє удари по енергетичній інфраструктурі України, а Україна – не завдає ударів по російських нафтопереробних заводах. За інформацією видання Axios, від росії на переговорах в Абу-Дабі братимуть участь Кірілл Дмітрієв та представники розвідки.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку першої тристоронньої зустрічі між Україною, США та росією. За його словами, Україна, Сполучені Штати та російська федерація проведуть тристоронню зустріч на технічному рівні. Вона відбудеться найближчими днями в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Президент також висловив сподівання, що ОАЕ знають про плани, оскільки іноді американська сторона влаштовує "сюрпризи". У Давосі раніше закінчилися перемовини між Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом.