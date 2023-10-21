США ввели санкції проти організацій, які допомагають розповсюджувати балістичні ракети
США запровадили санкції проти трьох компаній, що базуються в Китаї.
Про це повідомляє Міністерство оборони США .
США ввели санкції проти трьох компаній відповідно до Указу президента, який спрямований проти розповсюджувачів зброї масового знищення та засобів її доставки.
Компанії, що знаходяться в Китаї працювали над постачанням предметів, що застосовуються до ракет, для пакистанської програми створення балістичних ракет.
Санкції введено проти компаній:
General Technology Limited - займалася поставками матеріалів для паяння, які використовуються для з'єднання компонентів в ракетних двигунах для балістичних ракет і при виробництві камер згоряння.
Beijing Luo Luo Technology Development Co Ltd - працювала над поставкою оправок та іншого обладнання, яке може використовуватися при виробництві твердопаливних ракетних двигунів.
Changzhou Utek Composite Company Ltd, - з 2019 року компанія працює над поставками скловолокна D-glass, кварцової тканини та тканини з високим вмістом кремнезему, всі з яких знаходять застосування у ракетних системах.
Компанії брали участь у діяльності або угодах, які суттєво сприяли поширенню зброї масового знищення або засобів її доставки (включаючи ракети, здатні доставляти таку зброю).
Раніше повідомлялось, що Європейський союз найближчими днями почне консультації з країнами-членами щодо нового пакету санкцій, спрямованих проти росії за війну проти України.