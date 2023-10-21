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ПОЛІТИКА

США ввели санкції проти організацій, які допомагають розповсюджувати балістичні ракети

21 жовтня 2023, 13:59
США ввели санкції проти організацій, які допомагають розповсюджувати балістичні ракети
США ввели санкції проти трьох компаній відповідно до Указу президента, який спрямований проти розповсюджувачів зброї масового знищення та засобів її доставки.

США запровадили санкції проти трьох компаній, що базуються в Китаї.

Про це повідомляє Міністерство оборони США .

США ввели санкції проти трьох компаній відповідно до Указу президента, який спрямований проти розповсюджувачів зброї масового знищення та засобів її доставки.

Компанії, що знаходяться в Китаї працювали над постачанням предметів, що застосовуються до ракет, для пакистанської програми створення балістичних ракет.

Санкції введено проти компаній:

General Technology Limited - займалася поставками матеріалів для паяння, які використовуються для з'єднання компонентів в ракетних двигунах для балістичних ракет і при виробництві камер згоряння.

Beijing Luo Luo Technology Development Co Ltd - працювала над поставкою оправок та іншого обладнання, яке може використовуватися при виробництві твердопаливних ракетних двигунів.

Changzhou Utek Composite Company Ltd, - з 2019 року компанія працює над поставками скловолокна D-glass, кварцової тканини та тканини з високим вмістом кремнезему, всі з яких знаходять застосування у ракетних системах.

Компанії брали участь у діяльності або угодах, які суттєво сприяли поширенню зброї масового знищення або засобів її доставки (включаючи ракети, здатні доставляти таку зброю).

Раніше повідомлялось, що Європейський союз найближчими днями почне консультації з країнами-членами щодо нового пакету санкцій, спрямованих проти росії за війну проти України.

СШАсанкціїракети

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