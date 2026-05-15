США виділили $1,8 мільярда на гуманітарну діяльність ООН

Постійний представник США при ООН Майкл Волтц офіційно оголосив про надання 1,8 млрд доларів на гуманітарні потреби. Ці кошти спрямовані на допомогу жертвам стихійних лих, землетрусів та голоду в усьому світі.

Про це дипломат заявив під час брифінгу в Нью-Йорку, пише Укрінформ.

Виділення фінансування супроводжується жорсткою позицією Вашингтона щодо реформування ООН. Адміністрація Трампа наполягає на прозорості використання коштів та поверненні організації до її "основної місії" – логістики та гуманітарної підтримки.