США виділили $1,8 мільярда на гуманітарну діяльність ООН

15 травня 2026, 09:09
Гроші спрямовані на допомогу жертвам стихійних лих, землетрусів та голоду в усьому світі.
Постійний представник США при ООН Майкл Волтц офіційно оголосив про надання 1,8 млрд доларів на гуманітарні потреби. Ці кошти спрямовані на допомогу жертвам стихійних лих, землетрусів та голоду в усьому світі.
 
Про це дипломат заявив під час брифінгу в Нью-Йорку, пише Укрінформ.
 
Виділення фінансування супроводжується жорсткою позицією Вашингтона щодо реформування ООН. Адміністрація Трампа наполягає на прозорості використання коштів та поверненні організації до її "основної місії" – логістики та гуманітарної підтримки. 
 
Волтц підкреслив, що США вже досягли першого в історії скорочення регулярного бюджету ООН та зменшення витрат на малоефективні миротворчі місії. Кошти американських платників податків мають використовуватися з максимальним контролем.
 
Постпред спростував заяви про "самоізоляцію" США, назвавши їх фейковими новинами, та підтвердив статус країни як найбільшого гуманітарного донора.
 
Виділені гроші мають не лише врятувати мільйони життів, а й стати інструментом для подальшої оптимізації адміністративних витрат ООН. Особлива увага приділятиметься регіонам, що потерпають від гострого дефіциту продовольства через блокування торговельних шляхів, зокрема в Ормузькій протоці. США планують і надалі поєднувати фінансову підтримку з активним просуванням структурних змін в організації.

 

