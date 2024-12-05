Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США викрили багатомільярдну схему, яка допомагала російській еліті збагачуватися

05 грудня 2024, 14:55
США викрили багатомільярдну схему, яка допомагала російській еліті збагачуватися
Фото: з відкритих джерел
Нові санкційні заходи націлені на п'ятьох фізичних і чотирьох юридичних осіб, які пов'язані з міжнародною мережею під назвою TGR Group

Сполучені Штати Америки ввели нові санкції, спрямовані на ліквідацію незаконної фінансової мережі, яка допомагала російській еліті обходити обмеження за допомогою цифрових активів.

Про це повідомляє Reuters.

Нові заходи націлені на п'ятьох фізичних і чотирьох юридичних осіб, які пов'язані з міжнародною мережею під назвою TGR Group. Вона сприяла значному обходу санкцій. У списку також фігурує компанія, зареєстрована у Вайомінгу, що частково належить особі, вже підпорядкованій санкціям.
 
За словами виконувача обов’язків заступника міністра з питань боротьби з тероризмом і фінансової розвідки Бредлі Сміта, TGR Group використовувала цифрові активи, включно й забезпечені доларами стабільні монети, щоб обходити американські та міжнародні санкції. Це дозволяло російській еліті збагачуватися і підтримувати фінансові інтереси кремля.
 
До діяльності цієї мережі належать:
  • відмивання коштів, пов'язаних з організаціями, що перебувають під санкціями;
  • обмін готівки на криптовалюту без реєстрації;
  • надання готівки клієнтам у вигляді криптоактивів;
  • випуск передплачених кредитних карт для обходу контролю;
  • приховування джерела коштів для придбання нерухомості у Великій Британії заможними російськими громадянами.
 
Викриття мережі США проводили разом із Великою Британією. На сайті NCA не вказана загальна сума відмитих грошей, але на масштаб натякає згадка про комісію в 3%. Вказано, що для компенсації вилучених британськими правоохоронцями 20 млн фунтів, мережам довелося б відмити близько 700 млн фунтів "безкоштовно". Це означає, що реальний обсяг відмивання грошей був у мільярдах фунтів. Організатори використовували ці кошти для підтримки наркотрафіку, кіберзлочинів і шпигунства. Було заарештовано 84 особи, конфісковано мільйони фунтів стерлінгів та активи, які виводилися через криптовалюту і традиційні фінансові установи, додали британці.
 
За чотири місяці мережа здійснила операції зі збору готівки на 55 локаціях у Великій Британії, Шотландії та на Нормандських островах. Головним інструментом для легалізації коштів стала криптовалюта Tether – популярний стейблкоїн, який забезпечує анонімність та швидкість транзакцій.

 

СШАвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Якщо не зупинити путіна. Майже кожен пройде через те, що зараз відбувається в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Якщо не зупинити путіна. Майже кожен пройде через те, що зараз відбувається в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 грудня 2024, 12:45
Ситуація в Сирії: хто кого підтримує і за що воює. Та яка роль українського ГУР в операції повстанців – Том Купер
Політика
Ситуація в Сирії: хто кого підтримує і за що воює. Та яка роль українського ГУР в операції повстанців – Том Купер
Переклад iPress – 04 грудня 2024, 23:35
Шпигунські історії по обидва боки Атлантики.
Політика
Шпигунські історії по обидва боки Атлантики. "Любовні пастки" та інфільтрація російських агентів в істеблішмент Вашингтона – західні ЗМІ
Переклад iPress – 04 грудня 2024, 16:12
Військове перезавантаження України триває. Тим часом росія просто застрягла на українських фронтах – Ендрю Таннер
Cуспільство
Військове перезавантаження України триває. Тим часом росія просто застрягла на українських фронтах – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 04 грудня 2024, 11:22
Обезголовлюючий удар. Захистити Америку від призначень Трампа – Тімоті Снайдер
Політика
Обезголовлюючий удар. Захистити Америку від призначень Трампа – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 04 грудня 2024, 08:04
Цікаво про Сирію. Чому наступ відбувся в Ідлібі, а потім і в Алеппо – Том Купер
Політика
Цікаво про Сирію. Чому наступ відбувся в Ідлібі, а потім і в Алеппо – Том Купер
Переклад iPress – 03 грудня 2024, 15:20
кремль святкує призначення Трампа у свій уряд. Час скористатися цим – Джулія Девіс
Політика
кремль святкує призначення Трампа у свій уряд. Час скористатися цим – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 грудня 2024, 12:35
росіяни не мають успіхів у Курській області. Просування з великими втратами лише на стику південного і східного театру воєнних дій – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни не мають успіхів у Курській області. Просування з великими втратами лише на стику південного і східного театру воєнних дій – Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 грудня 2024, 23:05
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється