США викрили багатомільярдну схему, яка допомагала російській еліті збагачуватися

Нові санкційні заходи націлені на п'ятьох фізичних і чотирьох юридичних осіб, які пов'язані з міжнародною мережею під назвою TGR Group

Сполучені Штати Америки ввели нові санкції, спрямовані на ліквідацію незаконної фінансової мережі, яка допомагала російській еліті обходити обмеження за допомогою цифрових активів.

Про це повідомляє Reuters.

Нові заходи націлені на п'ятьох фізичних і чотирьох юридичних осіб, які пов'язані з міжнародною мережею під назвою TGR Group. Вона сприяла значному обходу санкцій. У списку також фігурує компанія, зареєстрована у Вайомінгу, що частково належить особі, вже підпорядкованій санкціям.

За словами виконувача обов’язків заступника міністра з питань боротьби з тероризмом і фінансової розвідки Бредлі Сміта, TGR Group використовувала цифрові активи, включно й забезпечені доларами стабільні монети, щоб обходити американські та міжнародні санкції. Це дозволяло російській еліті збагачуватися і підтримувати фінансові інтереси кремля.