США завершили вихід із ВООЗ

Країна залишає після себе непогашений борг у розмірі приблизно 260 мільйонів доларів.

США оголосили про завершення процесу виходу зі Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Вашингтон звинувачує організацію в неефективності, зокрема в реакції на COVID-19, та діях проти інтересів США.

Про це йдеться в заяві міністра охорони здоров’я США Роберта Кеннеді-молодшого.

Минулого року президент США Дональд Трамп оголосив про план США вийти з ВООЗ. Протягом цього процесу США припинили фінансування ВООЗ, вивели весь персонал з організації та почали переорієнтовувати діяльність, яка раніше проводилася з ВООЗ, на пряму двосторонню взаємодію з іншими країнами та організаціями.

Серед іншого, адміністрація Трампа звинувачує ВООЗ у затримуванні оголошення глобальної надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров’я та пандемії на ранніх стадіях COVID-19, "що коштувало світові критичних тижнів поширення вірусу". А після пандемії ВООЗ, мовляв, не провела суттєвих реформ для розв'язання проблеми політичного впливу, слабких місць в управлінні або поганої координації.