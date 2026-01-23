США завершили вихід із ВООЗ
23 січня 2026, 10:05
Фото: Getty Images
Країна залишає після себе непогашений борг у розмірі приблизно 260 мільйонів доларів.
США оголосили про завершення процесу виходу зі Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Вашингтон звинувачує організацію в неефективності, зокрема в реакції на COVID-19, та діях проти інтересів США.
Про це йдеться в заяві міністра охорони здоров’я США Роберта Кеннеді-молодшого.
Минулого року президент США Дональд Трамп оголосив про план США вийти з ВООЗ. Протягом цього процесу США припинили фінансування ВООЗ, вивели весь персонал з організації та почали переорієнтовувати діяльність, яка раніше проводилася з ВООЗ, на пряму двосторонню взаємодію з іншими країнами та організаціями.
Серед іншого, адміністрація Трампа звинувачує ВООЗ у затримуванні оголошення глобальної надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров’я та пандемії на ранніх стадіях COVID-19, "що коштувало світові критичних тижнів поширення вірусу". А після пандемії ВООЗ, мовляв, не провела суттєвих реформ для розв'язання проблеми політичного впливу, слабких місць в управлінні або поганої координації.
"У звіті, у якому оцінювалося можливе походження COVID-19, було відкинуто можливість створення вірусу вченими, хоча Китай відмовився надати генетичні послідовності осіб, інфікованих на початку пандемії, та інформацію про діяльність лабораторій Вуханя та умови біобезпеки", — заявили у США.
Адміністрація Трампа наголошує, що Сполучені Штати були одним із засновників та найбільшим фінансовим донором ВООЗ, але організація "мала політизований, бюрократичний порядок денний, керований країнами, ворожими до американських інтересів".
За даними Bloomberg, Сполучені Штати завершили процедуру виходу зі складу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), не погасивши борг у розмірі приблизно 260 мільйонів доларів. Щоб вийти з організації, США повинні надати попередження за рік і погасити всі борги, згідно з резолюцією Конгресу 1948 року, що підтвердила ВООЗ. Високопоставлений чиновник Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб США заявив під час телефонної розмови з журналістами, що в статуті немає вимоги погасити борг перед виходом з організації.
Повідомлення про вихід з організації позбавило її головного донора. У період з 2022 по 2023 рік США внесли до бюджету ВООЗ майже 1,3 мільярда доларів. Без цих грошей робота агентства з боротьби з такими захворюваннями, як ВІЛ, поліомієліт та Ебола, опинилася б під загрозою. Після підписання Трампом указу Європейський Союз закликав США переглянути своє рішення і закликав членів організації посилити свої зобов'язання. ВООЗ налічує 193 держави-члени. Аргентина також оголосила про намір вийти з організації.