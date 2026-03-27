Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

27 березня 2026, 17:55
США знищили близько третини ракетного арсеналу Ірану – Reuters
з вільних джерел
Одне з джерел наголосило, що така ж ситуація спостерігається і з безпілотниками Ірану.

США можуть з упевненістю заявити, що знищили близько третини ракетного арсеналу Ірану після майже місяця війни.

Про це повідомляє Reuters.

Агентство з посиланням на п'ятьох співрозмовників пише, що США можуть впевнено підтвердити знищення близько третини іранських ракет, а статус ще третини залишається під питанням.

Зазначається, що є ймовірність, що внаслідок бомбардувань ракети були знищені, пошкоджені або ж перебувають під завалами у підземних тунелях та бункерах.

Одне з джерел наголосило, що така ж ситуація спостерігається і з безпілотниками Ірану.

Reuters повідомляє, що Іран все ж має ще значний запас озброєння, до того ж він може відновити частину пошкоджених ракет після закінчення бойових дій.

Водночас точна кількість знищених іранських ракет та дронів залишається невідомою, частково через труднощі оцінки запасів у підземних бункерах до війни. Згідно з різними оцінками, в Ірану могло бути від 2,5 до 6 тисяч ракет.

На думку експертів, США могли переоцінити ефективність своїх ударів. Іран має більш ніж десять великих підземних комплексів для зберігання пускових установок і ракет, і деякі з них все ще активні.

СШАІранракети

Останні матеріали

Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється