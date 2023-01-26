Стала відома дата нової зустрічі у форматі "Рамштайн"
26 січня 2023, 13:33
джерело focus.ua
Наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України відбудеться 14 лютого у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.
Про це повідомляє речниця НАТО Оана Лунгеску.
Окрім того, 14-15 лютого відбудеться засідання Північноатлантичної ради (NAC) на рівні міністрів оборони. Засідання проходитиме під головуванням генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга.
13 лютого Столтенберг також проведе пресконференцію для представників ЗМІ.
Нагадаємо, попередня зустріч Контактної групи з оборони України відбулася 20 січня.