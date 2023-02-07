Стало відомо, куди рашисти поділи колекції пограбованого Херсонського краєзнавчого музею

Викрадені колекції Херсонського краєзнавчого музею знаходяться у тимчасово окупованому Генічеську.

Як інформує на своїй сторінці у фейсбуці Херсонський обласний краєзнавчий музей, про перевезення цінностей прозвітувало окупаційне так зване "Міністерство культури Херсонської області". Воно і опублікувало відео, на якому демонструються експонати з музейної виставки, присвяченої Олександру Суворову.

"Ця виставка була створена на основі зібрання відомого в Херсоні колекціонера, члена міського клубу любителів книги "Кобзар" Леоніда Ширяєва. Тепер з гіркотою ми бачимо музейні предмети з колекції Херсонського обласного краєзнавчого музею вивезеними за межі міста", – йдеться у повідомленні.



Співробітники музею ідентифікували наступні викрадені експонати:

- шапку гренадерську голштинських військ ХVIII сторіччя;

- срібний рубль другої половини ХVIII сторіччя;

- срібну медаль "За перемогу над пруссаками 1759 року";

- бляху налобну шапки-гренадерки ХVIII сторіччя;

- муляжі нагород Суворова;

- свічник бронзовий ХІХ сторіччя;

- штик від рушниці початку ХІХ сторіччя;

- артилерійський кніпель;

- картини, плакати, репродукції.

У музеї зазначили, що ці незаконно вивезені матеріали демонструє колишня заступниця директора музею Юлія Ржевська.