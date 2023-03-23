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Столтенберг закликав країни НАТО виділяти більше коштів ВВП на оборону – Guardian

23 березня 2023, 09:34
Столтенберг закликав країни НАТО виділяти більше коштів ВВП на оборону – Guardian
джерело ria
У володимира путіна немає найближчих планів щодо встановлення миру в Україні.

Заходу потрібно підготуватися, щоб надавати Києву смертоносну допомогу протягом тривалого часу.

На цьому наголосив генеральний секретар НАТО в інтерв’ю Guardian.

Єнс Столтенберг сказав, що російський президент веде «війну на виснаження» і сказав, що він хоче, щоб члени НАТО погодилися витрачати як мінімум 2% ВВП на оборону на наступному саміті альянсу в столиці Литви Вільнюсі.

Жорстокі бої, які нині зосереджені навколо Бахмута на сході України, демонструють, що росія готова "просто кинути ще тисячі й тисячі військ, щоб отримати багато втрат за мінімальну вигоду", сказав глава НАТО.

"президент путін не планує миру, він планує нову війну.  росія нарощує виробництво військової промисловості та  звертається до авторитарних режимів, таких як Іран чи Північна Корея, та інших, щоб спробувати отримати більше зброї",- наголосив Столтенберг

У результаті США, Велика Британія, Франція, Німеччина та інші західні держави повинні були бути готові підтримувати Україну зброєю, боєприпасами та запасними частинами протягом тривалого часу.

"Потреба і надалі буде існувати, тому що це війна на виснаження; мова йде про промислову спроможність підтримувати підтримку", – сказав генеральний секретар.

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