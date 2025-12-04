Студія "Квартал 95" зареєструвала нову компанію без Міндіча

Студія “Квартал 95” зареєструвала компанію ТОВ “Квартал ЮА”, яка буде новою юридичною особою продакшну.

Відповідна інформація також зʼявилася в системі YouControl.

“До складу її засновників входять люди, які створювали “Квартал 95” від самого початку. Тімур Міндіч не має жодного стосунку до ТОВ “Квартал ЮА”. Наш новий контент буде вироблено саме цією новою компанією”, — повідомили у “Кварталі 95”.

Власниками ТОВ “Квартал ЮА” є:

Сергій Шефір (54,5%),

Ірина Пікалова (10,5%),

Сергій Казанін (7%),

Євген Кошовий (7%),

Юрій Крапов (7%),

Роман Маров (7%),

Олександр Пікалов (7%).

Розмір статутного фонду – 1 мільйон гривень. У подальшому студія планує вести всю виробничу діяльність через ТОВ “Квартал ЮА”.

“Уся наша робота, творчі рішення та управлінські процеси здійснюються виключно командою “Кварталу 95” та не залежать від сторонніх осіб. Санкції, запроваджені проти Тімура Міндіча, стосуються виключно фізичної особи і не пов’язані з діяльністю “Кварталу 95” чи виробництвом контенту. Тімур Міндіч не бере участі в операційній, творчій чи управлінській діяльності “Кварталу 95”, і ми не здійснюємо та не плануємо здійснювати з ним жодної спільної роботи. Водночас, відповідно до чинного законодавства України, ми не можемо вчиняти жодних дій щодо відчуження або перерозподілу його частки у ТОВ “Квартал 95”. Тому ТОВ “Квартал 95” продовжує існувати відповідно до законодавства України”, – додали у пресслужбі.