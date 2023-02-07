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Суд Тбілісі відмовився відпустити Міхеіла Саакашвілі. МЗС України розчароване відповідним рішенням

07 лютого 2023, 15:46
Суд Тбілісі відмовився відпустити Міхеіла Саакашвілі. МЗС України розчароване відповідним рішенням
Міхеїл Саакашвілі. Фото: AP
Відомство й надалі захищатиме інтереси українського громадянина.

Тбіліський міський суд не задовольнив клопотання про відтермінування покарання чи звільнення експрезидента Міхеіла Саакашвілі за станом здоров’я. Українське Міністерство закордонних справ розчароване таким рішенням.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Суд не взяв до уваги висновок лікарів про тяжкість захворювання Міхеіла Саакашвілі. Він також відмовив у переведенні громадянина за кордон для лікування. Влада Грузії має негайно припинити зводити політичні рахунки з українським громадянином, ґарантувати дотримання його прав та передати його Україні", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що МЗС продовжуватиме захищати інтереси громадянина України Міхеіла Саакашвілі.

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