Судно в Ормузькій протоці атакував іранський дрон

Вантажне судно в Ормузькій протоці зазнало удару, внаслідок якого був пошкоджений місток.

Комерційне судно під прапором Сінгапуру зазнало удару в Ормузькій протоці поблизу узбережжя Оману. За даними CBS News, американський посадовець заявив, що атаку здійснив іранський безпілотник.

Про це інформує телерадіокомпанія CBS News.

За інформацією британської організації UK Maritime Trade Operations, увечері 25 червня вантажне судно в Ормузькій протоці було уражене "невідомим снарядом".

Водночас американський посадовець на умовах анонімності повідомив виданню, що удар завдав іранський дрон.

Внаслідок атаки було пошкоджено місток судна, однак ніхто з екіпажу не постраждав. Попри пошкодження, судно продовжило рух.

За даними журналістів, рекомендований США маршрут судноплавства через Ормузьку протоку проходить уздовж узбережжя Оману, тоді як Іран наполягає на використанні північного маршруту.

Створене Тегераном Управління з питань Ормузької протоки (PGSA) раніше заявило, що судна, які проходитимуть поза визначеними ним маршрутами, не матимуть гарантій безпечного проходу та права на страхове покриття.