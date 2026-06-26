Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Судно в Ормузькій протоці атакував іранський дрон

26 червня 2026, 10:09
Судно в Ормузькій протоці атакував іранський дрон
Джерело: pixabay
Вантажне судно в Ормузькій протоці зазнало удару, внаслідок якого був пошкоджений місток.

Комерційне судно під прапором Сінгапуру зазнало удару в Ормузькій протоці поблизу узбережжя Оману. За даними CBS News, американський посадовець заявив, що атаку здійснив іранський безпілотник.

Про це інформує телерадіокомпанія CBS News.

За інформацією британської організації UK Maritime Trade Operations, увечері 25 червня вантажне судно в Ормузькій протоці було уражене "невідомим снарядом".

Водночас американський посадовець на умовах анонімності повідомив виданню, що удар завдав іранський дрон.

Внаслідок атаки було пошкоджено місток судна, однак ніхто з екіпажу не постраждав. Попри пошкодження, судно продовжило рух.

За даними журналістів, рекомендований США маршрут судноплавства через Ормузьку протоку проходить уздовж узбережжя Оману, тоді як Іран наполягає на використанні північного маршруту.

Створене Тегераном Управління з питань Ормузької протоки (PGSA) раніше заявило, що судна, які проходитимуть поза визначеними ним маршрутами, не матимуть гарантій безпечного проходу та права на страхове покриття.

 
ІрансудноОрмузька протока

Останні матеріали

Чому всі ненавидять штучний інтелект? Як техноолігархи самі створили хвилю спротиву – Пол Круґман
Технології
Чому всі ненавидять штучний інтелект? Як техноолігархи самі створили хвилю спротиву – Пол Круґман
Переклад iPress – 26 червня 2026, 12:33
Меркель, Україна і довгий шлейф фінляндизації. Європа знов говорить про діалог з кремлем – CEPA
Політика
Меркель, Україна і довгий шлейф фінляндизації. Європа знов говорить про діалог з кремлем – CEPA
Переклад iPress – 26 червня 2026, 08:41
Невблаганна логіка ракетної оборони починає переслідувати росію. Українські атаки оголюють дедалі глибший дефіцит російської ППО – Фабіян Гоффманн
Технології
Невблаганна логіка ракетної оборони починає переслідувати росію. Українські атаки оголюють дедалі глибший дефіцит російської ППО – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 25 червня 2026, 14:55
Створення перешкод і час як зброя. Україна має перевагу в повітрі над ворожими тилами – росія програє логістичну війну – Дональд Гілл
Cуспільство
Створення перешкод і час як зброя. Україна має перевагу в повітрі над ворожими тилами – росія програє логістичну війну – Дональд Гілл
Переклад iPress – 25 червня 2026, 12:55
На захист НАТО. Вихід США зі Старого Світу став би серйозною стратегічною помилкою – Ендрю Міхта
Політика
На захист НАТО. Вихід США зі Старого Світу став би серйозною стратегічною помилкою – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 25 червня 2026, 08:33
Китай затягує світ у юаневу орбіту. І підриває західні санкції – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Китай затягує світ у юаневу орбіту. І підриває західні санкції – Wall Street Journal
Переклад iPress – 24 червня 2026, 15:37
Американський іспит Джорджі Мелоні. Чи вдарить сварка з Трампом по її рейтингах? – Politico
Політика
Американський іспит Джорджі Мелоні. Чи вдарить сварка з Трампом по її рейтингах? – Politico
Переклад iPress – 24 червня 2026, 12:18
Британія знову говорить про повернення до ЄС. Але Європа вже живе війною, Україною й новою безпековою реальністю – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Британія знову говорить про повернення до ЄС. Але Європа вже живе війною, Україною й новою безпековою реальністю – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 24 червня 2026, 08:26
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється