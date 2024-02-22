Сукупні збитки від війни росії в Україні сягнули $499 млрд
Про це повідомляє Укрінформ.
Ще рік тому ці потреби становили в $411 млрд.
Найбільше збитків зазнали Київська, Харківьска, Херсонська, Запорізька, Луганська та Донецькі області.
Також найбільше коштів на відновлення та відбудову потребуть житлово-комунальний сектор і транспортна сфера - 29%.
Ще 14% потребуватимуть промисловість та торгівля.
На четвертому місці - сільське господарство і 10% це енергетика.
І найменше потребують соціальний захист та розмінування.