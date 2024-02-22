Сукупні збитки від війни росії в Україні сягнули $499 млрд

За інформацією Кабінету міністрів України та Світового банку

За оцінкою Кабміну і Світового банку на відновлення української економіки впродовж наступних 10 років знадобиться $486 млрд.

Про це повідомляє Укрінформ.

Ще рік тому ці потреби становили в $411 млрд.

Найбільше збитків зазнали Київська, Харківьска, Херсонська, Запорізька, Луганська та Донецькі області.

Також найбільше коштів на відновлення та відбудову потребуть житлово-комунальний сектор і транспортна сфера - 29%.

Ще 14% потребуватимуть промисловість та торгівля.

На четвертому місці - сільське господарство і 10% це енергетика.

І найменше потребують соціальний захист та розмінування.