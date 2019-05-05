Супрун розповіла, коли та як потрібно мити руки

До Всесвітнього дня гігієни рук в. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун нагадала, як важливо мити руки.

"Ми часто торкаємося своїх очей, носа і рота, не усвідомлюючи цього. Таким шляхом патогенні організми з брудних рук можуть потрапити в організм, викликаючи різні хвороби", - йдеться в повідомленні Уляни Супрун у Facebook.

В. о. міністра додала, що через брудні руки передаються кишкові інфекції та грип. Мікроби з брудних рук можуть потрапити в їжу і напої. Також їх можна перенести на інші предмети — поверхні меблів, поручні, стільниці або іграшки, а потім перенести на руки іншої людини.

Супрун зазначила, що якщо торкатися брудними руками обличчя — можуть виникнути проблеми зі шкірою. Найбільш універсальний та безпечний спосіб вберегтися від бактерій — ретельно мити руки. Супрун наголошує, що руки потрібно ретельно мити водою з милом. Миття рук просто водою без мила та витирання є недостатньо ефективним. Мило та його пінка допомагають змити бруд та мікроби. А ось популярні антисептичні спреї не усувають бруд та можуть викликати резистентність деяких бактерій. Супрун радить, коли обов'язково мити руки:

після повернення з вулиці додому;

до, під час і після приготування їжі;

до і після догляду за хворим;

після кашляння, чхання, видування носа;

після відвідування туалету;

після контакту з тваринами.

"Чисті руки захищають нас від хвороб та зменшують потребу в лікуванні антибіотиками. Мийте руки ретельно і будьте здорові", - додала в. о. міністра.

Всесвітній день гігієни рук відзначають щороку 5 травня. Дату цього заходу обрано не випадково: 5-й день 5-го місяця символізує 5 пальців на кожній руці людини. Оскільки руки є одним з основних факторів ризику розповсюдження хвороботворних мікроорганізмів, гігієна рук дозволяє знизити рівень поширення інфекційних захворювань.

Всесвітній день гігієни рук започатковано, щоб нагадати про важливість миття рук задля збереження життя та здоров'я мільйонів людей та наголосити на особливій важливості гігієни рук як у галузі охорони здоров'я, так і в повсякденному житті.